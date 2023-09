Am Flughafen Memmingen steigen die Passagierzahlen kontinuierlich an. Das stellt die Grenzpolizei am Allgäu Airport vor Herausforderungen.

Fast zwei Millionen Passagiere hat der Memminger Flughafen 2022 verzeichnet. Damit sind die Zahlen auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr gestiegen – dieses Jahr will der Allgäu Airport die 2 Millionen dann sogar knacken. Mehr Passagiere erfordern aber auch mehr Personal, beispielsweise bei der Grenzpolizei am Flughafen. Die tut sich aber gar nicht so leicht so schnell Nachwuchs zu finden.