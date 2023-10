Ein sinkendes Bildungsniveau, marode Schulgebäude und nicht zuletzt der Lehrermangel. Es gibt genügend Kritik am Schulsystem. Zumindest dem Mangel an Lehrenden hat Bayern jetzt den Quereinstieg entgegen gesetzt.

Das Lehramtsstudium an den Unis wird immer unbeliebter und das hat Folgen für die Kinder. Laut dem Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverband (BLLV) fehlen im Freistaat in allen Schularten rund 4.000 Lehrkräfte. Der bisherige bayerische Kultusminister Piazolo bestätigte Medien gegenüber, dass man im Freistaat klar von einem Lehrermangel sprechen könne - immerhin gebe es jedes Jahr weniger Bewerber an ausgebildeten Lehrkräften, als man brauche.

Quereinstieg in den Lehrerberuf: So läuft das ab

Um diesem Mangel an Bewerbern zu begegnen, kann man mittlerweile auch in Bayern ohne Lehramtsstudium in den Lehrerberuf wechseln. Wie der Quereinstieg läuft und wie es sich anfühlt plötzlich zu unterrichten? Allgäu.tv hat eine Quereinsteigerin an einer Mittelschule in Kempten bei der Arbeit besucht.