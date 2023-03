Der Schock sitzt immer noch tief. Der plötzliche Tod von Laubens Bürgermeister Florian Gröger hat für Entsetzen gesorgt. Der Familienvater ist am 17. Februar überraschend verstorben.

Florian Gröger war in der Oberallgäuer Gemeinde äußerst beliebt, das Entsetzen über seinen Tod ist immer noch groß. Umso schwieriger ist es jetzt für die Menschen vor Ort, weiterzumachen. allgäu.tv war in der Gemeinde und hat über die Situation und das weitere Vorgehen gesprochen. Und eines wurde klar: Freitag, der 17. Februar 2023 wird für die Gemeinde immer ein trauriges Datum bleiben.

Große Bestürzung in der Gemeinde Lauben

Der plötzliche Herztod von Bürgermeister Florian Gröger sorgte für Erschütterung - Gröger wurde nur 42 Jahre alt. "Wir waren am Donnerstag noch beim Rathaussturm beieinander gewesen, und dann ist es wirklich für die Gemeinde ganz, ganz überlst gewesen", versucht Leander Schmid (UGB), der 2. Bürgermeister von Lauben, seine Trauer und Bestürzung in Worte zu fassen. Wie groß die Trauer in der Gemeinde Lauben sitzt und wie die Gemeinde jetzt organisatorisch mit der Situation umgeht, erfahrt ihr im Video.