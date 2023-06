Obstbau, da denkt man meistens an große Flächen voller Apfel- oder Kirschbäumen im Alten Land oder am Bodensee. Doch das ist nicht die einzige und wohl auch nicht älteste Art und Weise Obst anzubauen.

Streuobst ist zwar längst nicht so produktiv wie der Obstanbau in der Plantage, bietet dafür aber andere Vorteile. Obst- und Nussbäume , die verteilt in der Landschaft stehen sind oft umweltverträglicher und fördern die Artenvielfalt. Aber leider geht der Bestand an Streuobst immer weiter zurück. Allein in Bayern in der Bestand seit 1965 um 70 Prozent geschrumpft. Doch das muss nicht so weitergehen - im Landkreis Lindau hat man sich etwas besonders überlegt.