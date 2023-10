2023 war erneut ein Katastrophenjahr für den Wald. Hitze und Trockenheit spielten dem Borkenkäfer in die Karten. Allgäu.tv hat sich die Situation im Eisenburger Wald bei Memmingen angeschaut.

Der Buchdrucker und der Kupferstecher – So heißen zwei Arten des Borkenkäfers. Ein Schädling, der den Allgäuer Wäldern zu schaffen macht. Sein Fräsmuster sieht zwar künstlerisch aus, ist für den Baum aber tödlich. Das zeigt sich auch im Eisenburger Wald bei Memmingen. Was von den befallenen Bäumen noch übrig ist, was mit ihnen passiert und was man gegen den Käfer tun kann – Allgäu.tv war bei der Schadfläche vor Ort und sprach mit einem Vertreter der Forstverwaltung.