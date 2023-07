Hoher Besuch in Füssen: Kanzler Olaf Scholz ist ins Allgäu gekommen um den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Wie erfolgreich der Besuch war zeigt der Beitrag von allgäu.tv.

Nicht München, Nürnberg oder Augsburg hat er sich ausgesucht, nein für das Kanzlergespräch am Donnerstagabend ist Olaf Scholz extra ganz in den Süden bis ins schöne Füssen gereist. Rund 150 Allgäuerinnen und Allgäuer hat er dort getroffen und alle hatten Fragen an den Kanzler mit im Gepäck. Dabei geht es nicht nur etwa um die Zukunft des Handwerks, sondern auch um persönliche Fragen. allgäu.tv war bei der Fragerunde dabei.