Er ist lange gereift, intensiv im Geschmack und man riecht ihn, bevor man ihn sieht: Den Weißlacker. 1874 soll der Käse von Josef und Anton Kramer in Wertach erfunden worden sein, 1876 wurde er dann als erster Käse weltweit patentiert. Nun wird der Weißlacker wieder in Wertach produziert. In der Käserei Wertach ist am Montagmorgen die Herstellung des "Allgäuer Stinkekäses" wieder gestartet.