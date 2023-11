Seit dem Ausbruch des Israel-Hamas-Konflikts ist das Thema Judentum in Deutschland wieder präsenter geworden. Das merkt auch das Stadtmuseum Memmingen. In einer Dauerausstellung präsentiert das Museum das jüdische Leben in Memmingen - von den Anfängen bis zum Holocaust.

Die Dauerausstellung in Memmingen informiert über das jüdische Leben in der Stadt. Es ist eine kleine Ausstellung, die nur zwei kleine Räume des Stadtmuseums belegt. Und doch wird das, was sie zeigt momentan wieder groß. Der offene Antisemitismus, der zurzeit wieder auf den Straßen zu sehen ist, macht diese kleine Ausstellung wieder aktuell. allgäu.tv hat die Ausstellung besucht: