Memmingen bekommt einen neuen Oberbürgermeister. Bei der OB-Wahl am Sonntag konnte sich überraschend deutlich der Kandidat der SPD gegen Amtsinhaber Manfred Schilder (CSU/FPD) durchsetzen. Der SPD-Kandidat, Jan Rothenbacher holte deutlich über 50 Prozent der Stimmen und wird in nur wenigen Tagen bereits ins Amt eingeführt. Boris Weltermann und Anna Baiz berichten über die OB-Wahl in Memmingen, den neuen Oberbürgermeister der Stadt und seine Pläne.

