Manche, die setzen sich zum Beispiel in ihr Taxi, andere die nehmen Montags bis Freitags in ihrem Bürostuhl Platz und wieder andere sitzen hinter der Kasse am Supermarkt… - Tobias Nickel und Louisa Hamelbeck, die sitzen im Moment Vollzeit in den Satteln ihrer Fahrräder. Umgerechnet sind es über 200 Arbeitstage, die sie schon mit „in die Pedale treten“ verbracht haben. Allgäu.tv hat die Zwei in fernen Ländern zu einem Interview erwischt. Mehr dazu im Video mit Fernwehpotential.