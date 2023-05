Homeschooling - ein mittlerweile oft sehr negativ besetzter Begriff. Zu Unrecht: Denn der Heim-Unterricht kann auch richtig gut laufen, wie eine Mindelheimer Schule zeigt.

Probleme mit dem Internet, überlastete Plattformen und fehlende technische Ausstattung - während der Corona-Pandemie lief Homeschooling nur selten so richtig reibungslos. Die meisten Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte dürften deswegen froh sein, dass das Thema weitestgehend vom Tisch ist.

Homeschooling am Maristenkolleg in Mindelheim: Unterricht mit Roboter

Allerdings: Es gibt noch immer Kinder und Jugendliche die den Unterricht nicht vor Ort verfolgen können - z.B. aus gesundheitlichen Gründen. Am Maristenkolleg in Mindelheim gibt es deswegen nun ein neues Konzept, um von zuhause aus am Unterricht teilnehmen zu können. Möglich ist das mit einer Art Roboter.