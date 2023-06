Großbaustellen auf Autobahnen sind für viele Autofahrer ein echter Aufreger. Staus, Stress auf schmalen Fahrstreifen und manchmal auch Umleitungen - genau das gibt es derzeit auch auf der A96 im Unterallgäu.

Es wird fleißig gebaut auf den Allgäuer Autobahnen. Neben den Arbeiten rund um das Autobahnkreuz Memmingen läuft jetzt auch eine Großbaustelle auf der A96 zwischen Mindelheim und Erkheim. Die Folge sind auch hier Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. Was genau dort gerade gemacht wird und was in der nächsten Zeit noch alles geplant ist, hat die Redaktion von allgäu.tv in Erfahrung gebracht.