Burgen und Burgruinen gibt es im Allgäu einige. Egal aus welcher Epoche und egal in welchem baulichen Zustand - für Fans der mittelalterlichen Bauwerke gibt es in der Region viel zu entdecken. Damit das auch in Zukunft noch so sein wird, müssen die Burgen allerding gepflegt werden. Im Allgäu und im benachbarten Außerfern kümmert sich die Organisation "Burgenregion Allgäu" um diese Aufgabe. Aber das ist noch lange nicht alles...