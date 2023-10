Feuerwehrleute aus ganz Europa haben am Wochenende die Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf erklommen. In voller Ausrüstung ging es die vielen Stufen bis zum Schanzenturm hinauf.

Der Oktober neigt sich dem Ende. Damit steht die Wintersportsaison in den Startlöchern. Oberstdorf wird in dieser Saison wieder einen Skiflug-Weltcup auf der Heini-Klopfer-Schanze ausrichten. Im Februar pilgert die Wintersportelite ins Oberallgäu, um sich den Traum von einem Flug über 200 Meter zu erfüllen.

Feuerwehrleute erklimmen Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf

Am vergangenen Wochenende war die Schanze aber Schauplatz einer anderen sportlichen Höchstleistung. Beim Oberstdorfer Schanzenlauf ging es für Feuerwehrleute aus ganz Europa in voller Ausrüstung die vielen Stufen bis zum Schanzenturm nach oben. Allgäu.tv war mit dabei.