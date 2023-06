Am Mittwoch streiken viele Apotheken in Deutschland. Wer dringend Medikamente braucht, sollte sie also besser heute noch besorgen.

Mit ihrem Protest wollen Apotheker und Apothekerinnen ein Zeichen setzen. Was sie genau fordern und mit welchen Problemen sie sich derzeit herumschlagen, erklärt Arndt Botzenhardt, Sprecher der Oberallgäuer Apotheken, den Kollegen von Allgäu.tv.

