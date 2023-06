Die Bankkarte mit den roten und blauen Kreisen hat das Leben einfacher gemacht. Geld abheben im Ausland, bezahlen im Restaurant oder im Café im Urlaub - bei vielen Gelegenheiten hat sich die Karte mit Maestro-Funktion bewährt.

Aber: Ab dem ersten Juli geben die meisten Banken keine Girokarten mit Maestro-Funktion mehr heraus und das hat Folgen für alle, die gerne bargeldlos bezahlen. Vor allem im Ausland war Maestro als Zahlungsmittel und am Geldautomaten eine praktische Zusatzfunktion. Was sich ändert, warum das blau-rote Logo von den Karten verschwindet und was stattdessen auf Bankkunden zukommt, hat die Redaktion von allgäu.tv herausgefunden.