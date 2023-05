Der 17. Mai 2016 hat die Gemeinde Pforzen im Ostallgäu nachhaltig verändert: Das Skelett von Udo wurde gefunden.

Udo ist der älteste Menschenaffe, der vermutlich auf zwei Beinen ging. Und er lebte im Allgäu! Vor sieben Jahren gruben Paläoanthropologen das 11,6 Millionen Jahre alte Skelett des Danuvius guggenmosi in einer Lehmgrube in Pforzen (Ostallgäu) aus. Jetzt laufen die Pläne, wie es mit Udo und seiner Vermarktung weitergehen soll. An den Ideen scheitert es jedenfalls nicht.