Um den Menschen in Uganda eine Perspektive aus der Armut zu geben, haben Unterallgäuer eine Schule in einem kleinen Dorf gegründet. Allgäu.tv hat sich das Projekt angeschaut.

Dieses Bild ist das, was man typisch Afrika nennen könnte. Auf den ersten Blick zu erkennen: Eine wunderschöne Landschaft mit außergewöhnlichen Tieren, die man in Nationalparks beobachten kann. Das war einer Gruppe Rentnern aus Ottobeuren aber zu wenig. "Typisch Afrika“ hat nämlich auch eine andere Seite: Armut und wenig Bildung. So entschlossen sich die Unterallgäuer, eine Schule zu gründen. In einem kleinen Dorf in Uganda.