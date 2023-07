Auch wenn der Sommer gerade eine Pause einlegt - die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. In der vergangenen Woche haben bei über 30 Grad auch die Allgäuer sich nach einer Abkühlung gesehnt. Jetzt wird überlegt, ob Kirchen künftig als Kälteräume genutzt werden dürfen.

Hitzerekorde weltweit, Waldbrände am Mittelmeer und Wassermangel in Brandenburg - die letzten Wochen waren von hohen Temperaturen geprägt, auch hier im Allgäu. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat deshalb vorgeschlagen Kirchen als Kälteräume zu nutzen. allgäu.tv hat sich in Kempten mal umgehört, was ein Pfarrer und die Allgäuer Bürgerinnen und Bürger davon halten.