Seit über einem Jahr bringt der Krieg in der Ukraine viel Leid über die Menschen in den Kriegsgebieten. Umso wichtiger ist da die Hilfe aus dem Ausland.

Seit dem 24. Februar letzten Jahres läuft der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. Über acht Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben das Land laut dem Flüchtlingshiflswerk UNHCR seitdem verlassen und Zuflucht in anderen Ländern Europas gesucht. Hinzu kommen mehrere Millionen Binnenflüchtlinge - also Menschen, die ihre Heimat und innerhalb der Ukraine geflüchtet sind.

Wertvolle Hilfe auch aus dem Allgäu: Spendensammeln in Sulzberg

Unabhängig davon, ob sie ihre Heimat verlassen haben oder nicht: Durch den russischen Angriffskrieg sind viele Menschen in der Ukraine auf Hilfe von Außen angewiesen. Spenden sind heute noch so wichtig, wie sie es zu Beginn des Krieges waren. Umso wertvoller ist da das Engagement, dass auch hier im Allgäu gebracht wird. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sammelt beispielsweise das Team "Stand with Ukraine" in Sulzberg im Oberallgäu wöchentlich Spenden und bringt sie in das Kriegsland. Allgäu.tv hat sich mal angesehen, wie es dem Team hinter der Aktion nach knapp 16 Monaten Spendensammeln geht.