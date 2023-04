Die Passionsspiele in Waal sind vielen vielleicht ein Begriff: Auch weit über die Grenzen des Allgäus sind die Passionsspiele in der Ostallgäuer Gemeinde bekannt. Seit über 400 Jahren werden die Passionsspiele bereits aufgeführt und sind damit die ältesten in Bayerisch-Schwaben.

Wegen Corona musste das 400-jährige Jubiläum auf dieses Jahr verschoben werden. Das war aber nicht die einzige Herausforderung. allgäu.tv hat bei den Proben mal hinter die Kulissen geschaut.

Lange Tradition

Mit dem Wüten der Pest versprach die Bevölkerung dieses Ostallgäuer Ortes ihrem Herrgott, bei Verschonen regelmäßig das Passionsspiel aufzuführen. Dieses Jahr trägt das Stück den Titel "Für wen haltet ihr mich?". Neben den knapp 190 Beteiligten wird auch ein Chor das Stück begleiten. Premiere ist am 6. Mai.