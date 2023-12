Aus Holz geschnitzt, in einer Milchfass, oder auf Papier - Obwohl sie immer die gleiche Geschichte erzählen, gibt es Krippen in allen Formen und Varianten. Davon können sich Besucher einer Ausstellung in Oberstaufen überzeugen.

Weihnachten rückt immer näher und näher. Für viele bedeutet das: einen Christbaum kaufen und die Wohnung weihnachtlich umdekorieren. Für viele gehört da auch eine Krippe dazu. Wer keine eigene hat, oder sich neue Ideen für eine Krippe holen will, ist momentan in Oberstaufen am richtigen Ort. Hier gibt es aktuell 150 Darstellungen der biblischen Weihnachtsgeschichte zu sehen.

Ein Fest für Krippenliebhaber

Bei der Ausstellung "150 Krippen aus der ganzen Welt" sollte eigentlich jeder Krippenliebhaber auf seine Kosten kommen. Die Krippen stammen aus aller Welt und sogar vom Grunde des Meeres. allgäu.tv hat die besondere Ausstellung besucht: