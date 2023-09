Der SV Memmingerberg (in Spielgemeinschaft mit Benningen) hat am Freitagabend drei Punkte in der Kreisliga Allgäu Nord geholt. Vor heimischem Publikum traf Sebastian Michel in der ersten Halbzeit zum 1:0 gegen den FC Bad Wörishofen.

Nach der Pause erzielte dann Maximilian Gast den Ausgleichtreffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Florian Schuster machte am Ende dann aber alles klar für den SV Memmingerberg und traf zum 2:1-Endstand.