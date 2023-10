Traditionell findet in der zweiten Oktoberwoche in Memmingen der Jahrmarkt statt. Das sollten Besucherinnen und Besucher wissen.

Gebrannte Mandeln, Musikexpress und der ein oder andere Glühwein - aus 2023 läutet der Jahrmarkt in Memmingen traditonell den Herbst ein. Dazu gehört auch der Krämermarkt, bei dem es von Socken zu Haushaltsgeräten einiges zu kaufen gibt. In diesem Artikel geben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wann ist der Jahrmarkt 2023 in Memmingen?

Welche Fahrgeschäfte gibt es beim Jahrmarkt in Memmingen?

Wann sind Krämermarkt und verkaufsoffener Sonntag in Memmingen?

Wann ist 2023 Jahrmarkt in Memmingen und wie sind die Öffnungszeiten?

Der Memminger Jahrmarkt findet 2023 von 7. bis 15. Oktober statt. Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und Marktreferent Rolf Spitz werden den Jahrmarkt am 7. Oktober um 11 Uhr offiziell eröffnen, heißt es seitens der Stadt Memmingen. Bei der Eröffnung spielt ab 10.15 Uhr die Musikkappelle Amendingen. Das sind die täglichen Öffnungszeiten:

Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr

Montag und Freitag 12 bis 22 Uhr

Dienstag bis Donnerstag 9 bis 22 Uhr

Diese Fahrgeschäfte gibt es 2023 beim Jahrmarkt in Memmingen

Die Stände und Fahrgeschäfte am Jahrmarkt 2023 in Memmingen stehen im Bereich St.-Josefs-Kirchplatz, Königsgraben, Kaisergraben, Westertorplatz und Schweizerberg - für Autofahrerinnen und Autofahrer heißt es daher in dieser Woche: umfahren und mit Verzögerungen rechnen.

Von Kettenkarussell bis Musikexpress: Neben Klassikern gibt es auch einige neuere Fahrgeschäfte auf dem Memminger Jahrmarkt. Ein Überblick:

Hupferl (Königsgraben)

Kettenkarussell (Westertorplatz)

Musikexpress (St.-Josefs-Kirchplatz)

Techno Power

FlipFly

Autoscooter

Für Kinder gibt es außerdem folgende Fahrgeschäfte:

Dumbo

Kinderkarussell

Kinder-Hängekarussell

Safari Trip

Mini-Mobil

Familientag, Krämermarkt und verkaufsoffener Sonntag in Memmingen

Vor allem für Kinder gibt es auf dem Memminger Jahrmarkt 2023 einiges zu sehen und zu erleben. Wer einen Ausflug mit der Familie plant, sollte diesen auf Freitag, 13. Oktober, legen: An diesem Tag ist Familientag und es gibt ermäßigte Preise.

Der Krämermarkt startet am 10. Oktober und geht bis Donnerstag, 12. Oktober. Die Stände stehen am Weinmarkt/Roßmarkt und ziehen sich bis zum Hallhof. Am Sonntag, 8. Oktober, ist außerdem verkaufsoffener Sonntag in Memmingen.

24 Bilder Thomas Weigert

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen