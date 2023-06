Zum dritten Mal wurde der Inklusionscup des 1. FC Sonthofen in der Baumit-Arena veranstaltet. Auch in diesem Jahr war auch weider die Mädelsmannschaft des 1. FC Sonthofen als Gastteilnehmer dabei. Die restlichen Teams waren laut dem 1. FC Sonthofen reine Inklusionsteams und auch hier sind Mädchen und Jungs sowie Frauen und Männer in gemischten Mannschaften auf dem Rasen angetreten.