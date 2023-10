Liebe Leserin, lieber Leser. Schließen Sie bitte kurz Ihre Augen und stellen Sie sich ein Fitnessstudio vor. Das Bild vor Ihrem inneren Auge mag eventuell große Räume beinhalten, in denen viele gleiche Geräte nebeneinander aufgereiht stehen, auf denen Menschen trainieren, die umso mehr definierte Muskeln besitzen, je weniger Körperfett sie haben. Vielleicht würden Sie gerne etwas für Ihren Körper, für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden tun, aber in einem wie oben beschriebenen Fitness-Studio sehen Sie sich gar nicht? Dann sollten Sie unbedingt weiterlesen, denn was Andreas und Judith Bucher in Lauchdorf zwischen Kaufbeuren und Mindelheim aufgebaut haben, entspricht so gar nicht dem gängigen Klischee eines Studios. „Uns war immer klar, dass wir für die Menschen der Spezialist werden wollen, um nicht nur deren akute Beschwerden zu behandeln, sondern auch für den langfristigen Erfolg, die Gesundheit und das Wohlbefinden“, erklärt Andreas Bucher und seine Frau Judith ergänzt: „Wir möchten nicht weniger als die Therapie revolutionieren.“

Physio & Studio

Das Ziel der Eheleute Bucher ist, ihren Kundinnen und Kunden nicht nur die Akuten Schmerzen zu lindern, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie in der Zukunft erst gar nicht mehr auftreten. „Wir möchten nicht damit Geld verdienen, dass unsere Patienten nach einigen Monaten immer wieder mit den selben Beschwerden zu uns zur Physiotherapie kommen“, präzisiert Judith Bucher das Ziel. Doch wie ist das zu erreichen? Natürlich erstmal mit modernen Geräten, dem nötigen medizinischem Wissen und der entsprechenden Erfahrung. Im LANDphysio-Team finden sich nicht nur Physiotherapeuten, sondern auch Sportwissenschaftler, Sportlehrer, Gymnastiklehrer und eine Arzthelferin. Die Vielfalt an Spezialisten bedingt entsprechend differenzierte Lösungsansätze. Hier wird nicht nebeneinander, sondern miteinander gearbeitet. Buchers unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei sehr, wenn es um Aus- und Fortbildung geht. Die finden im Betrieb, aber auch extern statt. Das hohe Ausbildungsniveau ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass die Zufriedenheit in der Belegschaft so hoch ist. LANDphysio leidet daher auch nicht in dem Maße unter dem Fachkräftemangel wie viele andere Physiotherapie-Praxen. Abiturienten aufgepasst: LANDphysio bietet auch ein duales Studium zum Gesundheitsmanager bzw. -managerin an.

Therapeuten nehmen sich zeit

Das LANDphysio-Team verwendet mehr Zeit für ihre Patienten, als es beispielsweise Arztpraxen tun können. Das fängt schon bei der Anamnese an, wo Analysen per Video sehr anschaulich erfolgen. Das Training baut dann direkt auf die Therapie auf oder kann natürlich auch vorbeugend erfolgen. Auch hier werden die Patienten eng von den Therapeuten betreut. Schließlich sagte schon Sebastian Kneipp: „Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern.“ Die hellen, freundlichen Räume verfügen über ein sehr angenehmes Klima und bieten nicht nur Raum für Therapie und Training, sondern sind auch ein Ort, sich wohlzufühlen und sich mit netten Menschen auszutauschen – ideale Bedingungen, um langfristig und motiviert den eigenen Körper ganzheitlich zu trainieren und ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Die Kunden haben die Möglichkeit, täglich selbstständig zwischen 5 und 23 Uhr zu trainieren.

Wichtig für den Therapieerfolg: In der Supervision wird der Fortschritt der Patienten regelmäßig hinterfragt und im Team über die geeigneten Maßnahmen diskutiert.



Was Buchers in Lauchdorf so machen, hat sich in der Branche weit über das Allgäu hinaus herumgesprochen. Über die Philosophie und deren Umsetzung haben sich bereits acht Artikel in Fachzeitschriften beschäftigt und LANDphysio hat es zum Marken-Botschafter von E-Gym, dem Weltmarktführer für medizinische Trainingsgeräte, geschafft. „Aus dem ganzen Bundesgebiet kommen immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die sich über unseren Weg erkundigen“, sagt Andreas Bucher über die Rolle als Vorreiter und Berater ihres Teams aus Lauchdorf.

Junior Heroes

„Wie viele Kinder können heute noch auf einem Bein stehen oder sich ruhig auf ein Thema konzentrieren?“, fragt Judith Bucher. Um diesen Anteil zu erhöhen, hat LANDphysio die „Junior Heroes“ ins Leben gerufen. Hier können sich Kinder in Altersgruppen von drei bis sechs, sieben bis neun und zehn bis 13 Jahren einmal pro Woche so richtig auspowern, laut sein und sich ohne Leistungsdruck trauen, sich zu bewegen und Neues zu probieren. Zusammen mit Elementen aus der Selbstverteidigung steigert das auch das Selbstvertrauen. Geleitet werden die Gruppen von gut ausgebildeten Erzieherinnen.Neugierig geworden? Dann holen Sie sich alle Infos unter www.LANDphysio.de oder schauen Sie vorbei.Am Oberfeld 3

87650 Lauchdorf

Telefon 0 83 40 / 97 82 20

info@landphysio.de

Andreas & Judith Bucher

Die perfekte Symbiose aus Physiotherapiepraxis und Fitness-Studio: Für Andreas und Judith Bucher war klar, dass sie völlig neue Wege beschreiten müssen, wenn sie ein Studio etablieren wollen, das ihren Vorstellungen entspricht. Dafür sollten Kompromisse vermieden werden. Das fing schon beim Standort an: „Hätten wir im nahen Mindelheim gebaut, wären aufgrund der höheren Kosten die Größe und Ausstattung, die wir für notwendig hielten, nicht möglich gewesen“, erklärt Andreas Bucher den Grund, wie es zu„LandPhysio“ kam. Der Standort am Ortsrand von Lauchdorf ist ideal. Die großen Panoramafenster vermitteln fast den Eindruck, dass man mitten in der Allgäuer Natur trainiert.