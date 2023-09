Essen & Trinken: Essen & Trinken

In Memmingen und der ganzen Region finden Sie eine Vielzahl kulinarischer Möglichkeiten. Ganz egal, ob Sie auf der Suche nach der kurzen Auszeit vom Alltag sind, sich mal wieder mit einem lieben Menschen treffen wollen, Feste feiern oder einfach Ihre Mittagspause mit einem leckeren Schmankerl genießen möchten – die Restaurants und Lokale der Region nehmen Sie mit auf eine geschmackliche Reise. Erkunden Sie das Allgäu mit seinen kulinarischen Facetten und genießen Sie!

Weber am Bach (Untere Bachgasse 2, 8770 Memmingen)

Genuss im Herzen der Stadt

Sie schlendern durch die malerischen Straßen Memmingens, bewundern die historischen Gebäude und lauschen dem Plätschern des Stadtbachs. Eine Stärkung in angenehmer Atmosphäre wäre jetzt genau das Richtige. Im Herzen der Stadt stoßen Sie auf ein einladendes Hotel und Restaurant mit dem Namen „Weber am Bach“. Beim Betreten lädt eine gemütliche Gaststube zum Genießen und Verweilen ein. Oder soll es doch ein Plätzchen an der frischen Luft direkt am Memminger Stadtbach sein? Hier schmecken die liebevoll zubereiteten Speisen und Desserts besonders gut. Ob Sie nun ein paar Nächte im Hotel verbringen oder sich im Restaurant verköstigen lassen – das engagierte Service Personal ist stets um Ihr Wohlbefinden bemüht. In dem familiengeführten Betreib herrscht ein persönliches und ausgelassenes Ambiente. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie einen angenehmen Aufenthalt bei Weber am Bach!





Urtyp – Das Wirtshaus (Bachstraße 1, 88317 Aichstetten)

Mit viel Liebe und Elan

Zwischen geschmackvoller Dekoration im Bohostil und grünen Pflanzen lässt sich im Urtyp der Stress des Alltags schnell vergessen. Lassen Sie sich in unbeschwertem Ambiente von liebevoll zubereiteten Gerichten verzaubern. Ob mit guten Freunden bei einem leckeren Getränk, einem ungezwungenen legeren Abendessen oder einem romantischen Dinner mit einer lieben Person – Urtyp ist zu jedem Anlass die richtige Wahl. Die Philosophie „Hier ist jeder willkommen“ spiegelt sich in der breit gefächerten Speisekarte wider. Für ein einzigartiges Geschmackserlebnis sorgen die nachhaltigen Produkte von Zulieferern aus dem Ort. Inhaber Manuel Schillinger möchte seinen Gästen nur das Beste bieten und setzt in jeder Hinsicht auf Liebe zum Detail. Das Wirtshaus versprüht einen eigenen Charme, der Ihre Feierlichkeiten unvergesslich macht. Hochzeiten, Geburtstage und Veranstaltungen aller Art können hier – mit bis zu 70 und im Sommer bis zu 120 Personen – gefeiert werden. Der Eventkalender für 2024 ist bereits mit vielen kulinarischen Veranstaltungen bestückt. Nähere Informationen werden bald bekanntgegeben.

Brauereigasthof – Hotel Laupheimer (Dorfstraße 19, 87784 Westerheim)

Schnitzel- und Kartoffelgerichte vom Feinsten

Laupheimer hat sich in der Region als Anlaufstelle für bestes Essen etabliert. Jedes Gericht wird nach traditionellen Rezepten in der Küche frisch zubereitet. So auch die leckeren Schnitzel, die derzeit besonders im Fokus des Brauereigasthofs stehen. Die beliebten Schnitzel- und Kartoffelwochen finden nämlich wieder statt! Sie erwarten leckere Kompositionen wie ein gefülltes Schnitzel vom Schweinerücken mit Preiselbeeren und Pommes (Bierfahrerschnitzel), kleine Schnitzel von der Hähnchenbrust am Spieß gebraten mit Rahmsauce, Paprikagemüse und Pommes (Paprikaspieß), ein pikant gewürztes Schnitzel mit Kartoffelwedges, Sauerrahm, Kräuterbutter, Röstzwiebeln und Salatbouquet und vieles mehr. Außerdem drehen sich viele Gerichte um die Kartoffeln, denn die schwäbische Kartoffeltour führt direkt bei Laupheimer vorbei. Grund genug, um sorgfältig ausgewählte, leckere Kartoffelgerichte anzubieten. Familie Laupheimer und das Team freuen sich auf Ihren Besuch!