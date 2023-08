In Memmingen und der ganzen Region finden Sie eine Vielzahl kulinarischer Möglichkeiten. Ganz egal, ob Sie auf der Suche nach der kurzen Auszeit vom Alltag sind, sich mal wieder mit einem lieben Menschen treffen wollen, Feste feiern oder einfach Ihre Mittagspause mit einem leckeren Schmankerl genießen möchten – die Restaurants und Lokale der Region nehmen Sie mit auf eine geschmackliche Reise. Erkunden Sie das Allgäu mit seinen kulinarischen Facetten und genießen Sie!

Engelkeller: Restaurant – Hotel – Biergarten

Genießen im Herzen der Stadt

Feiern und Genießen Sie im Engelkeller – zugleich Restaurant und familiäres, gemütlichesrn und Genießen Sie im Engelkeller – zugleich Restaurant und familiäres, gemütliches Stadthotel im Herzen von Memmingen: Auf der Speisekarte finden Gäste traditionelle Allgäuer Schmankerl und eine regionale, gut bürgerliche Küche als erlesenen Augen- und Gaumenschmaus.

Ob Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern im großen oder kleinen Kreis, der Engelkeller bietet die passenden Räumlichkeiten für jeden Anlass. Außerdem bietet das „radlerfreundlich“ zertifizierte Hotel E-Bikern und Radsportlern einen abschließbaren Fahrradraum. Elektroautoinhaber kommen als Gast bei der hauseigenen E-Ladestation kostenfrei auf ihren Nutzen.

Der wunderschöne, unter schattigen Kastanienbäumen gelegene Biergarten lädt an sonnigen

Tagen zum Verweilen ein. Urlauber wie Geschäftsreisende wissen die Vorzüge des barrierefreien

Auch interessant für dich: Anzeige

Braukunst & Gastlichkeit

Vier-Sterne-Hotels zu schätzen: Gute, alte Tradition herzlicher Gastlichkeit gepaart mit dem

zeitgemäßen Komfort eines modernen Stadthotels.

Griechische Küche – frisch und authentisch

Familie Anastasiadis lädt ein, frisches und authentisches griechisches Essen in ihrem Restaurant „El Greco“ in der Waldhornstraße zu genießen. Das Team des Familienbetriebs kümmert sich herzlich um seine Gäste. Die hausgemachten Gerichte werden nach traditionellen Rezepten frisch zubereitet, warm serviert und erinnern an den letzten Griechenlandurlaub. Auf Vorbestellung kann das Essen auch abgeholt werden. Sowohl frischer Fisch und Fleisch als auch vegetarische Spezialitäten kommen auf den Teller. Das „El Greco“ hat zudem eine preiswerte Mittagskarte. Neben dem einladenden Hauptgastraum bietet ein offenes Nebenzimmer mit über 30 Sitzplätzen die Möglichkeit für geschäftliche oder private Feiern. Im Sommer läd ein großer Biergarten im Hof zum Verweilen und Schlemmen ein!



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr & 17.30 bis 22.30 Uhr.

Mittwoch Ruhetag.

Rohrbeck´s – Mitten in der Stadt mitten im Leben

Wo die ganze Stadt ein Zuhause findet

Direkt am Schrannenplatz gelegen ist das Rohrbeck‘s einer dieser besonderen Orte, die die Memminger Innenstadt formen und beleben. Seit 38 Jahren ist Betreiber Uwe Rohrbeck in Memmingen aktiv. Mit dem Rohrbeck‘s hat er einen Ort geschaffen, an dem Menschen zusammenkommen, sich sehen, treffen und miteinander sprechen – kurz ein Treffpunkt und ein Wohnzimmer für die ganze Stadt. Ob für einen gemütlichen Kaffee am Vormittag, eine herrliche, regionale und frische Spezialität von der Mittagskarte oder mit einem gemütlichen Glas in den Abend hinein – das Restaurant bietet zu jeder Gelegenheit ein einzigartiges Ambiente mitten in Memmingen. Außerdem kann man hier ganz wunderbar mit Gleichgesinnten die Bundesligaspiele verfolgen. „Als Gastronomie möchten wir zum Beispiel mit unserer Außenbestuhlung eine attraktive Innenstadt schaffen. Für uns gehören Restaurants ins Zentrum des kulturellen Geschehens und das haben wir im Rohrbeck‘s verwirklicht. Gleichzeitig hoffen wir auf ein neues und sinnvolles Verkehrskonzept für die gesamte Memminger Innenstadt“, so Uwe Rohrbeck.

Das Kult Wirtshaus in Erkheim

„Akut“ – mit der Liebe zur Geselligkeit

Das „Akut“ in Erkheim ist in der ganzen Region bekannt und beliebt. Marcel Dick, der die letzten fünf einhalb Jahre als Küchenchef im Akut tätig war, hat das Wirtshaus dieses Jahr im April übernommen. Im Zentrum steht natürlich die leckere, deutsche Küche mit ausgewählten internationalen Spezialitäten. Wer es süß möchte, der kann immer sonntags zu Kaffee und Kuchen vorbeischauen. Doch das Akut hat nicht nur auf der kulinarischen Ebene einiges zu bieten.

Als Veranstaltungsort hat es das perfekte Ambiente für Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern, das nächste Familienfest oder die eigene Hochzeit – ob ruhig und gemütlich oder eine richtige Party. Mit einem Schankraum mit modernen Lichtanalage, optimal für eine Tanzfläche, sind hier die richtigen Rahmenbedingungen für eine durchtanzte Nacht vorhanden. Zusätzlich bietet das Team Catering an. Der Saal bietet für Veranstaltungen Platz für 100 bis 120 Gäste.