In einem motivierten Team neue und innovative Konzepte entwickeln, eigene Planungen entwerfen und diese anschließend Wirklichkeit werden lassen – der Arbeitsalltag im Planungsbüro KTO engeneering besteht aus vielfältigen Aufgabenbereichen. Du interessierst dich für technische Berufe und bist auf der Suche nach einer passenden Ausbildung? Dann ist KTO genau der richtige Arbeitgeber für dich. Neben spannenden Projekten und einer erstklassigen Ausbildung punktet der Betrieb mit seiner familiären Atmosphäre.

Was steckt hinter KTO?

Die Techniker der Firma KTO engeneering in Bad Grönenbach sind auf die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) für alle Bereiche spezialisiert. Sie bringen jahrelange Erfahrung und ein umfassendes Know-How mit, was die namhaften Kunden aus der Industrie und öffentlichen Auftraggeber besonders zu schätzen wissen. Gleiches gilt für den Fokus auf die Umwelt und Nachhaltigkeit. Die langjährigen Mitarbeiter geben ihr Wissen gerne an neue Kollegen und Auszubildende weiter. So entsteht ein großartiges Team mit familiärer Atmosphäre. Den Wohlfühlfaktor verstärkt ein attraktives Arbeitsumfeld. Nach Betreten des Bürogebäudes findet man sich in modern gestalteten Räumlichkeiten wieder. Die einladenden Besprechungsräume verfügen über große Fenster mit Blick auf die idyllische Umgebung. In den gemütlichen Büroräumen mit höhenverstellbaren Schreibtischen gestaltet sich die Arbeit am PC besonders angenehm. Für einen Ausgleich zwischendurch schaffen die eigene Bio-Kantine, der Mehrzweckraum und der Fitnessraum die perfekte Work-Life-Balance.

Wer sich für eine Ausbildung bei KTO entscheidet, wird merken: die Betreuer haben stets ein offenes Ohr, wenn es um betriebsinterne oder schulische Angelegenheiten geht. Vor, während und nach der Ausbildung sowie bei Weiterbildungsangeboten sind sie stets für ihre Lehrlinge da. Wenn es um Karrieremöglichkeiten wie Projektleiter, Techniker oder ein Studium geht, können sich die Angestellten ebenfalls auf tatkräftige Unterstützung verlassen.

Anfertigung technischer Dokumente

Computergestütztes Konstruieren

Technische Berechnungen

Anlagenplanung

Anschließende Bestandsdokumentation auf der Baustelle

Einen Plan virtuell entwerfen und anschließend zusehen, wie dieser in die Tat umgesetzt wird – der Arbeitsalltag eines Technischen Systemplaners ist vielseitig, abwechslungsreich und mehr als ein reiner Bürojob. Das Ausbildungsangebot unterteilt sich in die Fachrichtungen Elektrotechnik (ELT) und Versorgungstechnik (HKLS). Bei KTO bekommen die Lehrlinge die Möglichkeit über den Tellerrand und die Inhalte der eigenen Ausbildung hinauszusehen. Durch Einblicke in die jeweils andere Fachrichtung erhalten sie ein ganzheitliches Bild der Technischen Gebäudeausrüstung. Mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss in Verbindung mit Probearbeiten oder einem Praktikum sind alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Ein persönliches Kennenlernen ist für KTO besonders wichtig.

Mark Hemmerich ist 48 Jahre alt und seit 2017 bei KTO tätig. Neben Projektleitung und Planung ist der Meister für Elektrotechnik für die Ausbildung von Azubis zuständig. Ihm liegt ein freundliches Miteinander und das Wohl der Lehrlinge am Herzen. Sie sollen sich bei ihren Ausbildern und Tutoren gut aufgehoben fühlen und wissen, dass sie jederzeit Unterstützung erhalten. Die 18-jährige Enya Maurer ist Auszubildende zur technischen Systemplanerin und aktuell im zweiten Lehrjahr. Schon im Praktikum bei KTO haben ihr die praxisnahen und abwechslungsreichen Aufgaben gefallen. Auf der Baustelle kann sie beobachten, wie ihre virtuellen Planungen Wirklichkeit werden.

Nach einem erfolgreichen Abschluss stehen die Chancen übernommen zu werden gut. Eine Bewerbung lohnt sich also! Weitere Informationen zu den Ausbildungs- und Stellenangeboten gibt es online unter www.kto-engineering.de/karriere/.

Dein Interesse wurde geweckt und du hast Lust bekommen, als Technischer Systemplaner (m/w/d) bei KTO durchzustarten? Dann mach jetzt den Schritt und bewirb dich.