Mit einem Kraftakt hat die Feuerwehr eine Katastrophe für den Hopfensee abgewendet. Diesel war aus einem Tank ausgelaufen und drohte, in den See zu fließen.

Großeinsatz der Feuerwehren Füssen, Hopfen am See und Hopferau nahe des Hopfensees am Montagmorgen: Rund 50 Feuerwehrmänner und -Frauen kämpften gegen "größere Mengen" Diesel, die drohten, in den Hopfensee zu fließen. Dazu errichten sie Ölsperren in der Hopfener Ach.

"Wir kriegen die Sache langsam in den Griff", berichtet der Hopfener Feuerwehrkommandanten Harald Keller aus dem laufenden Einsatz. Die Ölsperren haben funktioniert, nur eine geringe Menge an Öl sei in den Hopfensee gelang, das Ganze sei aber "nicht so dramatisch". Die Ölsperren würde man noch ein paar Tage im See und in der Ach belassen.

Dort war am Montagmorgen eine "größere Menge" Treibstoff ausgetreten. Laut Polizeisprecher Holger Stabik konnte inzwischen die Ursache gefunden werden: Aus einem 600 Liter großen Diesel-Tank in einem Lagerschuppen war der Treibstoff ins Erdreich gesickert und von dort aus in den Zufluss des Hopfensees geraten.

Stabik spricht von einer "größere Menge"- genaue Informationen wie viel Diesel ausgelaufen ist, gibt es noch nicht. Auf mehreren hundert Metern stellte die Polizei Verunreinigungen in der Hopfener Ach fest.

Diesel droht in den Hopfensee zu fließen - Welche Maßnahmen werden jetzt getroffen?

Die Feuerwehren werden laut Stabik später Bindemittel einsetzen, um den Treibstoff aus dem Hopfensee-Zufluss zu entfernen. Sollte Erdreich betroffen sein, muss das mit einem Bagger abgetragen werden, so der Polizeisprecher.

Der Hopfensee nahe Füssen als Ausflugsziel

Heinz Sturm

Der Hopfensee in Hopfen am See ist eins der der beliebtesten Ausflugsziele im Allgäu rund um Füssen. Der Rundwanderweg kann gut mit Kinderwagen oder Rollstuhl begangen werden, der Ausblick auf das Bergpanorama begeistert jährlich zehntausende Besucher.

Fakten zum Hopfensee

Lage: Der Hopfensee liegt 4 Kilometer nordwestlich von Füssen in Hopfen am See, das zu Füssen gehört.

Tiefe: zehn Meter

Länge: 2, 1 Kilometer

Breite: 1,4 Kilometer

Umfang: 6,8 Kilometer

Weitere Informationen folgen.