Die Technikeinrichter in Kempten: Die Technikeinrichter in Kempten

Die Lösung

Mit Technik haben Sie nicht so viel am Hut? Kein Problem – das Team von media@home Kraus inkennt sich in diesem Gebiet bestens aus und steht Ihnen bei Neuanschaffungen mit Rat und Tat zur Seite. Egal ob es sich um einen neuen TV, eine Wasch- oder Spülmaschine, die HiFi-Anlage oder den Internetanbieter handelt: Bei media@home Kraus finden Sie die passende Lösung für Ihr Zuhause. Dabei begleiten die Mitarbeiter von der Auswahl bis zur Installation des Geräts. Jetzt ist Schluss mit Ratlosigkeit, Kabelgewirr und Schleppen von schweren Kartons. Als Fullservice-Anbieter berät das Team nicht nur fachkundig und individuell, sondern kümmert sich zudem um den reibungslosen Einbau in Ihren vier Wänden. Nicht nur damit grenzt sich das Geschäft von anderen Anbietern ab. „Wir legen Wert darauf, welche Produkte wir verkaufen“, erklärt Thomas Kraus, Geschäftsinhaber von media@home Kraus. Vor Ort wird nichts angeboten, was keine Ersatzteile besitzt. Denn für eine Reparatur steht Ihnen das Team für einen „Aftersales-Service“ auch nach Kauf zur Verfügung. Damit macht sich der Laden für nachhaltigen Konsum und gegen den Kauf von Wegwerfartikeln stark.

Media@home Kraus stattet dabei nicht nur Privatkunden aus, sondern widmet sich auch größeren Baustellen. So erarbeitete das Team bereits viele Multimedia- und Beschallungskonzepte für Großkunden wie Hotels, Modehäuser oder Gaststätten. Sie ermitteln dafür den Bedarf vor Ort und verkaufen dem Kunden nicht nur das Produkt, sondern eine allumfassende Lösung. Dabei achten sie vor allem auf die Bediehnungsfreundlichkeit der Produkte für die Kunden. Denn zufriedene Kundschaft ist die beste Werbung. Nicht ohne Grund erhielt das Geschäft mehrfach den 1. Platz des Branchensiegels. Das Niveau des gesamten Teams hebt sich stark von seinen Wettbewerbern ab. Kunden wissen das zu schätzen und kommen deshalb wieder.

Thomas und Bettina Kraus

Den Laden eröffnete Thomas Kraus zusammen mit seiner Frau Bettina Kraus vor 16 Jahren.

Nach der Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann war er 21 Jahre angestellt – die letzten sieben Jahre als Gesellschafter einer Einzelhandels-GmbH in der Branche.

Dabei sammelte er nicht nur Berufserfahrung, sondern spezialisierte sich auch auf die Produkte seiner Nische. Die Familie bestärkte ihn, dass er mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung einen Laden mit einem guten Team führen kann. Dies tat er dann mit der Euronics / media@home-Filiale in Kempten. Seither unterstützt ihn seine Frau Bettina Kraus vor allem auf der kaufmännischen Seite. Heute besteht das Team von media@home Kraus aus insgesamt sieben langjährigen Mitarbeitern. Jeder von ihnen hat eine Expertise in einem bestimmten Fachbereich und trägt maßgeblich zum Geschäftserfolg bei.

Das Sortiment

Von Unterhaltungselektronik über Haushaltsgeräte bis zur Telekommunikation: Bei media@home Kraus finden Sie die passende Lösung für ihr technisches Problem. Als Miele Partner erwarten Sie hochwertige Küchengeräte. Falls das Internet zuhause nicht so funktioniert, wie es soll, berät Sie das Team gerne und beauftragt im Zweifel einen neuen Anschluss oder Anbieter. Und wenn Sie zukünftig Konzerte zu sich nach Hause holen möchten, finden Sie die passende Multimedia-Beschallung für Ihre vier Wände. Das Sortiment beschränkt sich dabei nicht nur auf die ausgestellte Ware im Laden, sondern wird durch ein Lager und einen Online-Shop erweitert. Letzteres dient als Schaufenster und Verkaufsplattform für Waren, die nicht vor Ort sind. „Wir verfolgen nicht den Ansatz, unsere Ware weit zu verschicken, sondern wollen uns vor allem als lokalen Anbieter präsentieren. Die Online- und vor-Ort-Preise unterscheiden sich daher nicht. Mit langen Wartezeiten müsse man beim Onlinekauf nicht rechnen. Media@home Kraus verfolgt durch die Verzahnung des stationären Geschäfts mit dem Online-Shop ein moderenes Multichannel-Konzept.

Die Philosophie von media@home

Die Marke media@home steht für den Anspruch, Endverbrauchern genau passende Lösung aus dem Bereich der Consumer-Elektronik zu bieten. Euronics ist dabei Handelspartner und hält das hochwertige Sortiment bereit. Dabei geht es nicht nur um den Verkauf von einzelnen Komponenten, sondern um individuelle Lösungen und Service, der seinen Namen verdient.

Das Konzept von media@home richtet sich an mittelständische Fachhändler, deren Unternehmensziel es ist, Verbrauchern eine qualitative Antwort und Alternative zur „Geiz ist geil“-Mentalität zu bieten. Diese Händler gewinnen durch Atmosphäre und Freundlichkeit. Sie überzeugen durch Kompetenz und Partnerschaft und binden durch Qualität und Service. Media@home Kraus in Kempten ist damit Ihr Ansprechpartner vor Ort, wenn Sie überzeugt sind, dass fachkundige Beratung, umfassender Service und qualitativ hochwertige Produkte ihren fairen Preis haben.