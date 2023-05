Vor einem Jahr haben sich Ralf und Sandra Scholz in Ottobeuren mit ihrem eigenen Küchenstudio selbstständig gemacht. Seitdem hat sich küche4life im Herzen von Ottobeuren etabliert und ist zu einem wahren Geheimtipp geworden.„Ich lebe Küche“, erklärt der Inhaber, „da steckt meine volle Leidenschaft drin“. Und nur so könne er den Kunden ein perfektes Ergebnis präsentieren. In den hellen Räumlichkeiten von küche4life finden Sie acht verschiedene Musterküchen von bekannten Marken. Diese dienen zur Inspiration und zeigen anschaulich, was alles möglich ist.

Das Herzstück jeder Wohnung

In der Ausstellung von küche4life in Ottobeuren finden Sie unterschiedliche Küchenmöbel, Elektrogeräte und Zubehör, die die Musterküchen realistisch wirken lassen. Ralf Scholz sorgt dafür, dass aus einzelnen Elementen eine Einheit wird – Ihre perfekte Küche. Selbst bei wenig Raum, einem ungewöhnlichen Schnitt oder Dachschrägen holt der Profi das Beste für Sie heraus. Das Kochen soll spielend leicht von der Hand gehen und Spaß machen – für eine ungeschickt gelegene Küche ist kein Platz. „Jeder Tag, jeder Raum und jeder Kunde ist anders“, so Ralf Scholz, „wir passen die Küche an die unterschiedlichen Gegebenheiten an." So wird aus den Einzelteilen eine individuelle Küche- auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Akkurate Montage

Ralf Scholz setzt auf namhafte Hersteller wie Miele und Siemens. Er kauft die einzelnen Elemente so ein, damit für Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis entsteht. Eingebaut wird die Küche von gelernten Schreiner-Fachkräften, die sich um einen schnellen und akkuraten Aufbau kümmern. „Wir haben hervorragende Montagepartner“, erklärt der Inhaber stolz.

Stichwort: Individualität

Um mit den Trends zu gehen, werden die Musterküchen nach spätestens drei Jahren ausgetauscht. Bei seinen Küchen legt Ralf Scholz großen Wert auf Optik und Funktionalität. Der gelernte Holzmechaniker stimmt das Herzstück der Wohnung mit dem Lebensstil des Kunden ab. Das passiert in einem vorherigen Beratungsgespräch, in dem Wünsche, Vorstellungen und natürlich das Budget geklärt werden. Es folgt eine detailgetreue Planung, die dem Kunden in einer fotorealistischen Darstellung präsentiert wird. Ihre persönlichen Vorlieben werden selbstverständlich miteingearbeitet. Die Entscheidung der Farben, Materialien, Formen und die Größe der Küche liegt ganz bei Ihnen. Profi Ralf Scholz kümmert sich dann um die Verbindung der einzelnen Elemente zu einer perfekten Küche.

„Das Besondere an uns ist das Wir“...

... das ist der Slogan von küche4life. Mit seiner hervorragenden Qualität und der sympathischen Beratung konnte sich das Unternehmen durchsetzen. „Kunden, die mehrere Küchenfirmen miteinander verglichen haben, sind immer wieder zu uns zurückgekehrt“, so der Geschäftsführer. Das spiegelt sich in den Bewertungen im Internet wider. Ein zufriedener Kunde schreibt: „Herr Scholz plant Traumküchen professionell, seriös, persönlich.“ Ein anderer: „Stets eine kompetente, umfassende Beratung und Information. Dadurch haben wir unseren passenden Küchenstyle gefunden.“ „Die Handwerker haben gut aufeinander abgestimmt gearbeitet. Wir sind sehr zufrieden“, so lautet eine weitere Rezension, die sich vor allem auf die Montage bezieht.

Interessiert? Besuchen Sie ganz unverbindlich die Ausstellung von küche4life in Ottobeuren. Oder Sie vereinbaren direkt einen Beratungstermin. Ralf Scholz unterstützt Sie dabei, dass Ihr Küchentraum Realität wird.

