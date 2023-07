Olaf Scholz in Füssen: Der Bundeskanzler stellt sich am Donnerstagabend im Festspielhaus Füssen den Fragen der Bürger. Die Allgäuer Zeitung berichtet ab nachmittags live.

Als Olaf Scholz zuletzt im Allgäu war, machte er Urlaub mit seiner Frau in Nesselwang. Heute ist Scholz wieder in der Region. Beim "Kanzlergespräch", einer seit 2022 laufenden Veranstaltungsreihe, will Scholz mit den Menschen im Land ins Gespräch kommen und sich ihren Fragen stellen. Dabei besucht er jedes Bundesland einmal. In Bayern ist seine Wahl auf Füssen gefallen.

Ort des Kanzlergesprächs am heutigen Donnerstag, 13. Juli, ist das Schauspielhaus in Füssen. Und Diskussionsthemen gibt es reichlich für die 150 Menschen, die sich auf Einladung der Allgäuer Zeitung gemeldet haben und das Glück hatten, ausgelost zu werden: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine etwa. Die hohe Inflation, die nicht nur Lebensmittel immer teurer macht. Die Klimapolitik, die vielen Menschen nicht schnell genug geht – und anderen viel zu schnell. Der Höhenflug der AfD in den Umfragen. Oder auch eine Ampelregierung, die regelmäßig im Streit zu versinken scheint.

Bundeskanzler Scholz diskutiert in Füssen 90 Minuten mit den Bürgern

Rund 90 Minuten lang wird Bundeskanzler Scholz sich den Fragen der Anwesenden stellen. Und dabei wird er sicher nicht nur auf Zustimmung stoßen. Schon vor Tagen haben sich auch mehrere Demonstranten angekündigt. Sie wollen in der Füssener Innenstadt gegen die Politik der Bundesregierung protestieren und dann auch zum Festspielhaus ziehen.

Wie läuft der Besuch des Bundeskanzlers in Füssen ab? Was möchten die Allgäuerinnen und Allgäuer von Scholz wissen und was antwortet er? Unsere Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort und berichten aktuell.