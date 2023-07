Wer den Brauereigasthof des Klosterbräus in Irsee betritt, kann erahnen, dass in den historischen Mauern des Gewölbes in den vergangenen Jahrhunderten so manche spannende Unterhaltung stattfand – ob heiter oder tragisch. Doch diese Gedanken werden spätestens dann bei den Gästen verfliegen, wenn sie vom Personal des Brauereigasthofs freundlich begrüßt werden. Und spätestens, wenn man das frisch gezapfte, in Irsee gebraute Bier genießt, ist man komplett im Hier und Jetzt.

Beim Blick in die Karte des Brauereigasthofs fällt sofort auf, dass diese gar nicht so lang ist. Das ist kein Zufall, wie David Frick, Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer versichert: „Wir möchten mit unserer Speisekarte nicht nur die Region, sondern auch die Saison widerspiegeln. Wir achten beim Einkauf der Produkte darauf, auf Lieferanten aus der Umgebung zurückzugreifen und die Zutaten zu verwenden, die unsere heimische Landwirtschaft saisonal hervorbringt. Ich bin davon überzeugt, dass man die Auswahl nach Qualitätsmerkmalen und auch die Frische auf dem Teller schmeckt.“ Trotzdem ist in der Speisekarte für jeden Geschmack etwas dabei: Deftiges – für einen Brauereigasthof natürlich ein Muss – wie auch Leichtes, Vegetarisches und Veganes. Ein Tipp von David Frick: „Achten Sie besonders auf die Gerichte auf der Tageskarte.“ Bei gutem Wetter lädt die Terrasse zum Genuss der Bier- und Speisespezialitäten ein.

Seit Dezember gibt es in Irsee ein ganz besonderes Schmankerl für Kulturliebhaber: die Taverne. Als moderne Brauhaus-Kneipe bildet sie jeden Donnerstag abends die Bühne für Künstler aus der Region. Eine Win-Win-Situation – können doch aufstrebende Musiker und Bands ihre Live-Fähigkeiten beweisen und das Publikum bekommt regelmäßig einen abwechslungsreichen Einblick in die regionale Musiklandschaft. Künstler, die an dieser Open-Stage interessiert sind, können sich gerne beim Empfang des Brauereigasthofs oder unter 08341 / 432200 melden.

Wenn Sie das gute Wetter in den Sommermonaten „Open Air“ genießen möchten, ist der Biergarten genau die richtige Location für Sie. Als klassischer bayerischer Biergarten können Sie hier auch mitgebrachte Speisen verzehren. Natürlich gilt: Getrunken wird vom Ausschank des Biergartens – was bei den selbstgebrauten Bieren der Klosterbrauerei Irsee denkbar einfach fällt.

Um Irsee herum gibt es ein großes Netz an Radwegen. Neu beim Irseer Klosterbräu ist der Verleih von modernen Trekking E-Bikes – nicht nur für Hotelgäste. Ob Sie am liebsten auf Asphalt fahren oder über die Berge und Wiesen, höchste Qualität, größte Sicherheit und neuste Technik sorgen für das perfekte Fahrgefühl. Infos gibt es unter www.irsee.com oder Sie melden sich einfach am Empfang des Brauereigasthofs. Doch auch in den Wintermonaten gibt es Aktionen unter freiem Himmel. Sehr beliebt ist beispielsweise das Adventsleuchten, wenn an den Adventssonntagen der Biergarten geöffnet ist und Spezialitäten wie die Bierbratenwurst oder der Bierpunsch zahlreiche Menschen anlockt. „Wenn ich aus dem Fenster meines Büros sehe, blicke ich genau auf den Biergarten. Wenn ich dann auf die verschneite Szene und die vielen Menschen schaue, bin ich immer wieder überwältigt“, schwärmt Frick.

In die Gastronomie reinschnuppern

Im Biergarten sind übrigens viele Schüler, Studenten und auch junge Mütter aus der Region beschäftigt. Die Arbeit im Biergarten eignet sich hervorragend für Leute, die gerne etwas zuverdienen und einen Einblick in die Arbeit in der Gastronomie erhalten wollen. Auch hier gilt: Wer Interesse hat, soll sich einfach an der Rezeption melden oder anrufen. Insgesamt sind am Standort knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt. Eine gute Mischung aus jungen und schon erfahrenen Angestellten.

Die 49 Hotelzimmer sind alle maßgefertigt ausgestattet, natürlich von einem Schreiner aus Irsee. „In einem historischen Gebäude ist die Einrichtung von der Stange einfach nicht richtig möglich“, so Frick. Wellness-Liebhabern stehen zwei Saunen zur Verfügung und Gäste, die ein besonderes Erlebnis möchten, können ein aromatisches und entspannendes Bierbad buchen.

Und was darf beim Irseer Klosterbräu auf keinen Fall fehlen? Natürlich die Brauerei. Auch hier gilt: Ein gutes Ergebnis ist nur zu erzielen, wenn die Qualität der Zutaten stimmt und die Handwerkskunst –traditionsbewusst und innovativ – verantwortungsbewusst angewandt wird. Das Ergebnis: Frische, Qualität und Geschmack, egal ob Kloster-Urtrunk, -Urdunkel, -Starkbier, -Weisse, -Helles oder Kloster-Radler. Die Biere aus Irsee sind weit über die Grenzen des Ortes bekannt und beliebt. Neugierig? Dann auf zu einer Bierverkostung. Wer mehr über den Herstellungsprozess erfahren möchte, dem sei eine Brauereibesichtigung ans Herz gelegt. Und das Brauereimuseum ermöglicht einen interessanten Einblick in die Vergangenheit der Bierherstellung. Schließlich wird die Braukunst in Irsee seit über 800 Jahren gepflegt.

David Frick

David Frick ist schon ein Irseer Urgestein. Er ist in dem Ort aufgewachsen und seit jeher sehr eng in der Dorfgemeinschaft und der Vereinslandschaft von Irsee verwoben. Vielleicht hat ihn die Nähe zur Brauerei im Ort so geprägt, dass ihn sein beruflicher Weg nach dem Studium zu einer großen Brauerei in Deutschland führte. Das Wissen und die Erfahrungen, die er sich dort erarbeitete, helfen ihm heute in seinem Heimatort. Denn der eingefleischte Irseer kehrte an seinen Heimatort zurück und arbeitet seit etwa vier Jahren in der Geschäftsführung des Irseer Klosterbräus. Als Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer lenkt er die Geschicke des Irseer Klosterbräus und legt dabei großen Wert auf ehrliche Handwerkskunst und regionale, saisonale Zutaten.

Wer sich einen Überblick über alle Angebote und Leistungen des Irseer Klosterbräus verschaffen möchte, der kann sich unter ww.irsee.com informieren. Oder besser: Kommen Sie persönlich nach Irsee und überzeugen Sie sich selbst.

Klosterring 1-3

87660 Irsee

Telefon 0 83 31 / 21 77

0 83 41 / 43 22 00

www.irsee.com

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 10 bis 23 Uhr