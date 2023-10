Fußball-Weltmeister Mario Götze ist zum zweiten Mal Papa geworden. Am Wochenende kam seine Tochter zur Welt.

Beim 3:1-Sieg der Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag stand Mario Götze (31) nicht auf dem Platz. Der Grund: Mario Götze ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Seine Frau Ann-Kathrin (33) brachte ein Mädchen zur Welt. Laut "Bild" hatte bei Ann-Kathrin (33) zuletzt eine Hochrisikoschwangerschaft bestanden. Das erste Kind, Sohn Rome, der 2020 geboren wurde, kam demnach nämlich zu früh auf die Welt. Der Verein Eintracht Frankfurt hatte sich deshalb dazu entschlossen, dass Götze weiterhin pausiert. Vor dem Spiel gegen Hoffenheim hatte Götze schon in der Conference-League bei PAOK Saloniki (1:2) und gegen den FC Heidenheim (2:0) gefehlt.

"Willkommen auf der Welt, kleine Junior-Adlerin"

Obwohl Götze am Wochenende erneut fehlte, gewann die Eintracht und zeigte sich zudem noch höchst erfreut über den Nachwuchs: "Willkommen auf der Welt, kleine Junior-Adlerin" schrieben die Hessen vor der Partie in den sozialen Medien zur Geburt der Tochter des Weltmeisters von 2014. Beim nächsten Spiel, am Donnerstag in der Conference League, gegen Helsinki (21 Uhr) soll Götze jedoch wieder spielen.

Das ist Fußballprofi Mario Götze

Mario Götze wurde am 3. Juni 1992 in Memmingen geboren. Im Alter von drei Jahren begann Götze mit dem Fußballspielen beim SC Ronsberg. Nach einem Umzug setzte er seine Fußball-Ausbildung beim FC Eintracht Hombruch fort und wechselte dann in die Jugend zu Borussia Dortmund. Als Profi spielte Götze von 2009 bis 2013 für die Borussia und wechselte dann für drei Jahre zum FC Bayern München. Von dort aus ging es für den Memminger zurück nach Dortmund. Es folgte ein Wechsel zu PSV Eindhoven. Seit 2022 läuft Mario Götze für die Frankfurter Eintracht auf. 2014 wurde er zudem Fußball-Weltmeister und schoß Deutschland im Finalspiel zum WM-Titel. Der 30-Jährige hat zwei Brüder. Fabian Götze spielte zuletzt für die SpVgg Unterhaching, der jüngere Bruder Felix ist derzeit beim FC Augsburg unter Vertrag und war zuletzt an Rot-Weiß Essen ausgeliehen. Seit 2012 ist Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin (geborene Brömmel) liiert.