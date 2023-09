In Norwegen hat ein Amateur-Archäologe einen erstaunlichen Zufallsfund gemacht. Bei einem Spaziergang mit einem Metalldetektor entdeckte der Mann einen antiken Goldschatz.

Bei dem Zufallsfund handelt es sich um neun Goldanhängern und zehn Goldperlen, die wohl einst ein Kollier gebildet haben. Zu dem Goldschatz gehören noch drei goldene Ringe. Dem Archäologen Hakon Reiersen zufolge sind die Schmuckstücke etwa 1500 Jahre alt. Gemeinsam wiegen die Golstücke vol.at zufolge um die hundert Gramm.

Mythische Bedeutung?

Der Mythologie zufolge soll Freya, die Göttin der Liebe und der Ehe eine solche Kette getragen haben. Reierse geht davon aus, dass die Schmuckstücke einer Hausfrau, vermutlich der Ehefrau eines Anführers gehört haben könnten.

Sportliche Betätigung führt zu Goldsegen

Der 51-jährige Erlend Bore hatte den Goldschatz beim Spaziergang mit einem Metalldetektor entdeckt. Das Gerät hatte er sich zugelegt, um sich zu mehr Bewegung an der frischen Luft zu motivieren. Im August unternahm er dann Medienberichten zufolge auf der Insel Rennesøy Ausflüge mit dem Metalldetektor. Nachdem er nur Metallmüll ausgegraben hatte, stieß der Hobby-Archäologe dann auf die Goldstücke.

Finder und Grundstücksbesitzer winkt Belohnung

Ole Madsen, Leiter des archäologischen Museums der Universität Stavanger spricht in einer Pressemitteilung der Universität von einem "Jahrhundertfund". So viel Gold auf einen Schlag zu finden sei extrem selten, so Madsen. Dem Finder und dem Besitzer des Anwesens, auf dem der Goldschatz gefunden wurde, winkt jetzt nach norwegischem Recht eine Belohnung.