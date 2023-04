Kreativität ist in der neunten Folge von "Germany´s Next Topmodel" (GNTM) gefragt. Am heutigen Donnerstag, 13. April, können Zuschauerinnen und Zuschauer im TV verfolgen, wie die Nachwuchsmodels am Venice Beach in einem XXL-Greifarm-Automat für Fotos posieren.

Fotografin Sheryl Nields macht den Kandidatinnen beim Fotoshooting in der neunten Folge von "Germany’s Next Topmodel“ eine klare Ansage: „Have fun! Go crazy!“ Am Venice Beach posieren sie in einem XXL-Greifarm-Automat für Fotos. "Diejenige, die sich darin am meisten einfallen lässt, punktet natürlich am meisten bei mir", sagt Heidi Klum. "Einfach nur darin rumsitzen reicht nicht, das ist zu langweilig. Ich bin gespannt welche Posen sich die Models einfallen lassen. Heute kann man ruhig ein bisschen Spaß an den Tag legen. Lachen, verrückt sein – habt Spaß!“

Posieren in sportlichen Outfits

Dafür bekommen die Kandidatinnen sportliche Outfits: Sneaker und metallisch-glänzende Shorts. Die 23-jährige Maike ist darüber begeistert: "Ich finde die Outfits sind der Hammer. So leuchtend und strahlend und die Farben sind so toll. Es ist so wichtig, dass man sich beim Shooting in seinem Outfit wohl fühlt.“ Die 21-jährige Coco aus München blickt dem Fotoshooting gespannt entgegen: "Ich denke man braucht da wirklich komplette Körperkoordination, um in dieser Kralle zu sitzen. Man muss einfach auf alles achten: Auf seine Füße, auf seine Finger, auf seine Zehen, auf sein Gesicht.“

Beach Walk wird nachgeholt

Nachdem ein Sturm mit Orkanböen vor sechs Wochen die Entscheidung unmöglich gemacht hatte, steht jetzt der Beach Walk in den grünen Kleidern erneut auf dem Programm. "Die Looks, die meine Models heute tragen, sind inspiriert von dem wahrscheinlich bekanntesten Kleid der Welt. Vor 23 Jahren hat Jennifer Lopez das Jungle-Dress von Versace bei den Grammys unvergesslich gemacht", erklärt Heidi Klum. Auf dem Laufsteg sollen die Kandidatinnen Leichtigkeit ausstrahlen und zeigen, dass sie den Beach-Walk genießen. Die 22-jährige Nina meint dazu: "Ich habe geübt, ich habe mir Posen überlegt, damit ich einfach auf dem Laufsteg dann sicherer bin. Ich möchte glücklich sein, Freude ausstrahlen, ganz viel Lächeln. Und einfach viel anbieten.“ Wie gut Nina ihr Vorhaben umsetzen kann, bewertet neben Heidi Klum auch Gastjurorin Nikeata Thompson.

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Sie sind noch dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Anya (19), Auszubildende aus Berlin

Cassy (23), Tanzlehrerin aus Hamburg

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Marielena (53), Stewardess aus Frankfurt am Main

Ina (44) aus Neuss

Maike (23), Medizinstudentin aus Frankfurt

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind raus: