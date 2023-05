Wäre Bayern noch eine Monarchie, hätte Ludwig Prinz von Bayern gute Chancen, eines Tages den Thron zu besteigen. Doch einen König gibt es nicht mehr. Trotzdem ist die Hochzeit des Wittelsbachers mitten in München ein großes Ereignis.

Adelshochzeiten begeistern viele Menschen- auch wenn Deutschland seit mehr als 100 Jahren keine Monarchie mehr ist. Am Samstag, den 20. Mai ist es wieder so weit: Ludwig Prinz von Bayern, Spross des früheren bayerischen Herrscherhauses der Wittelsbacher, heiratet Sophie-Alexandra Evekink in der Theatinerkirche in München. Der 40-Jährige ist Ururenkel des letzten Bayern-Königs Ludwig III., die Braut ist Politik- und Kriminalwissenschaftlerin aus einer niederländisch-kanadischen Familie.

Der Ablauf

Schaulustigen wird einiges geboten. Auf dem Odeonsplatz vor der Kirche werden Abordnungen bayerischer Gebirgsschützen erwartet, ebenso Trachtenvereine und Blumenkinder aus allen Regionen Bayerns. Sie würden ab 8.30 Uhr ein Spalier für die Gäste bilden, teilte die Verwaltung des Wittelsbacher-Chefs Franz Herzog von Bayern mit. Gegen 9.55 Uhr soll der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, die Braut vor der Kirche begrüßen.

Rund eineinhalb Stunden soll der festliche Gottesdienst dauern, zu den Klängen der Nikolai-Messe von Joseph Haydn. Gegen 11.30 Uhr werde das Paar aus der Kirche ausziehen. Danach lädt Wittelsbacher-Chef Franz Herzog von Bayern die Hochzeitsgesellschaft zu einem Empfang ins prachtvolle Schloss Nymphenburg.

Kein "imperialer Glanz", dafür "bayerische Sympathie"

Mit dem Pomp der Krönung des britischen Königs Charles III. wird das Fest aber nicht vergleichbar sein. "Es fehlt zwar der imperiale Glanz ein wenig, dafür kommt die bayerische Sympathie dazu, die beinahe noch schöner ist", sagte Ludwig von Bayern der "Süddeutschen Zeitung". Statt mit einer Kutsche fährt das Paar nach der Messe im Oldtimer nach Nymphenburg. Bei der Kleiderwahl setzt der Bräutigam auf einen "klassischen Cutaway", die Braut trägt zu ihrem Kleid einen Schleier, der von einer ukrainischen Designerin entworfen wurde, mit versteckten kanadischen und niederländischen Details, wie sie der "SZ" verriet. Beim Empfang werde dann regional und bio gespeist.

Die Hochzeit gilt als gesellschaftliches Großereignis, das so manche Zaungäste anlocken dürfte. Doch woher rührt dieses Adels-Interesse? Der Soziologe Michael Hartmann machte dafür mal den Glamour-Faktor verantwortlich sowie eine Sehnsucht "nach der guten alten, scheinbar geordneten Zeit - was angesichts einer zunehmend ungeordneter wirkenden Welt für manche sehr attraktiv ist".

Auch interessant für dich: Erste Krönung eines britischen Monarchen seit 86 Jahren

Krönung Charles III.: Alles zum Ablauf und TV-Übertragung

Auch Ludwig von Bayern versucht eine Erklärung: "Hochzeiten sind nun mal schöne Anlässe", sagte er der "SZ". "Hinzu kommt noch, dass eine Familie dahintersteht, die fast 1000 Jahre Geschichte hinter sich hat und deren Mitglieder bekannt und sehr mit dem Land verbunden sind, das gibt so einem Ereignis vielleicht noch einen besonderen Zauber."

Tausend Gäste aus Politik, Gesellschaft, Adel und Kirche

Ganz billig wird die Hochzeit nicht - knapp tausend Menschen werden nach Angaben des Bräutigams erwartet, neben Freunden und Familie Prominenz aus Politik, Gesellschaft, Adel und der Kirche. Ein großes Fest in Zeiten von Krise und Krieg? Man sei sich bewusst, dass viele Menschen akute Not litten, ließ das Brautpaar Ende März in der Ankündigung ihrer Hochzeit wissen. "Hochzeiten wurden aber auch in dunklen Zeiten gefeiert, nicht zuletzt, um die Zuversicht zu erhalten". Ein Zeichen setzen die humanitär engagierten Eheleute dennoch: Statt Geschenken wünschen sie sich Spenden an den Hilfsverein Nymphenburg.

Allen Interessierten verspricht das Haus Bayern "Impressionen von den Vorbereitungen und direkt aus der Kirche" auf Plattformen wie Instagram und Facebook sowie auf der Internetseite. Und der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt ab 19.00 Uhr eine Sondersendung.