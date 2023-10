Halloween steht bevor und das heißt vor allem: Zeit für Horrorfilme. Egal ob blutige Splatter-Orgien, furchterregende Zombies oder gruselige Geister. Für jeden Geschmack ist etwas dabei im Horrorfilm-Genre. Doch welcher Film ist der gruseligste? Wissenschaftler haben anhand einer Studie eine Hitliste erstellt.

Auch im Allgäu fiebern Horrorfans Halloween entgegen. Wer noch keine Idee für einen Horrorfilm-Marathon hat, kann sich jetzt Tipps von der Wissenschaft holen. In einer Studie ließen Wissenschaftler des "Science of Scare"-Projekts 250 Probanden insgesamt 40 Horrorfilme schauen und maßen dabei deren Herzschlag.

Neue alte Nummer eins

Seit 2020 führten die Wissenschaftler die Studie durch. Damals landete Sinister aus dem Jahr 2012 auf Platz eins. Der Horrorfilm mit Ethan Hawke ergattert sich die Spitzenposition in diesem Jahr zurück. Im Jahr 2022 war der Film Host aus dem Jahr 2020 auf Platz eins. Während die Probanden die Filme schauten, wurde mit Pulsmessgeräten ihre Herzfrequenz (BPM) gemessen.

Neues Bewertungssystem

In diesem Jahr haben die Betreiber der Studie ein neues Bewertungssystem eingeführt. Damit gehen sie auf die Kritik ein, dass anhand der Herzfrequenz der Zuschauer nur Filme mit "Jump Scares" auf den obersten Plätzen landen würden. Das Gefühl der Anspannung und der Angst, die sich bei eher stimmungsvollen Horrorfilmen oder "Slow-Burnern" einstellt, würde dabei nicht berücksichtigt werden. Daher haben die Betreiber der Studie ihr Bewertungssystem in diesem Jahr geändert. Aus den Herzschlägen in der Minute und den zeitlichen Abständen zwischen den Herzschlägen wurde ein sogenannter "Scare Score" ermittelt. Der höchste Wert ist dabei 100.

Die diesjährige Top 10:

Sinister (2012): 86 BPM; Scare-Score: 96 Host (2020): 88 BPM; Scare-Score: 95 Skinamirink (2022): 84 BPM; Scare-Score: 91 Insidious (2010): 85 BPM; Scare-Score: 90 The Conjuring (2013): 84 BPM; Scare-Score: 88 Hereditary (2018): 82 BPM; Scare-Score: 81 Smile (2022): 83 BPM; Scare-Score: 78 The Exocism of Emily Rose (2005): 82 BPM; Scare-Score: 76 Hell House LLC (2015): 81 BPM; Scare-Score: 75 Talk to Me (2022): 79 BPM; Scare-Score: 75

Neue Horrorhits in den Top 10

Durch das neue Bewertungssystem sind auch die jüngsten Horror-Hits wie Smile und Talk to Me in den Top 10 vertreten. Allein in den USA spielte Talk To Me, der im Juli 2023 in die Kinos kam, 72,4 Millionen Dollar ein. Smile, der im September 2022 ins Kino kam brachte es sogar auf ein Einspielergebnis von 216,1 Millionen US-Dollar.