Noch neun Tanzpaare kämpfen in der 16. Staffel von "Let's Dance" um den Titel "Dancing Star 2023". Wer ist raus bei RTL? Hier gibt's die Antwort.

Das gab es zuvor noch nie bei Let's Dance: Aber jetzt gab es ihn, den Partnertausch. Und der stellte Prominente und Tanzprofis in der Vorbereitung auf die neue Live-Show bei RTL vor besondere Herausforderungen. Neue Tanzpaare, neue Trainingsmethoden, neue Tänze.

Wer hat's am besten hinbekommen? Für wen endet die sechste Entscheidungsshow heute? Wer ist raus bei Let's Dance 2023?

Das sind die Paare und die Tänze bei "Let's Dance" am Freitag, 31.3., 20.15 Uhr bei RTL

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Vadim Garbuzov: Wiener Walzer, "FAKE" (Lola Young) - 24 Jurypunkte

Schauspielerin Sharon Battiste & Valentin Lusin: Rumba, "One Night Only" (Dreamgirls) - 30 Jurypunkte

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Zsolt Sándor Cseke: Rumba, "Dancing Queen" (ABBA) - 21 Jurypunkte

Sternekoch Ali Güngörmüs & Patricija Ionel: Langsamer Walzer, "A Whiter Shade Of Pale" (Procol Harum) - 19 Jurypunkte

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Christina Luft: Samba, "Drop It On Me" (Ricky Martin, Daddy Yankee, Taboo) - 25 Jurypunkte

Entertainer Jens "Knossi" Knossalla & Mariia Maksina: Contemporary, "Legendary" (Welshley Arms) - 24 Jurypunkte

Mentalist & Autor Timon Krause & Isabel Edvardsson: Jive, "Let's Twist Again" (Chubby Checker) - 24 Jurypunkte

Handballspieler Mimi Kraus & Ekaterina Leonova: Paso Doble, "Desire For Recklessness" (Kakegurui) - 22 Jurypunkte

Model Anna Ermakova & Christian Polanc: Samba, "Tic Tic Tac" (Bellini) - 29 Jurypunkte

Wer ergatterte die meisten Punkte von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González? Wer überzeugte das Publikum? Und wer musste nach Younes Zarou als fünfter Promi "Let's Dance" verlassen?

Nach der Bewertung durch die Jury mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González und dem Voting des TV-Publikums hatte Ali Güngörmüs die wenigsten Punkte. Ausscheiden musste an diesem Freitag jedoch niemand, stattdessen wurde der Star belohnt, der die höchste Bewertung ergattern konnte: Anna Ermakova bekam einen Bonus-Punkt für die nächste Show.

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führten live durch die insgesamt 13 Tanzshows. Das TV-Publikum kennt Motsi Mabuse seit vielen Jahren als Jurorin bei "Let' Dance". In einer Doku berichtet die Tänzerin nun von ihrer Kindheit in Südafrika.

Die Tänzerin Motsi Mabuse (2.v.l.) schüttelt die Hand von König Charles III. (Mitte) neben Königsgemahlin Camilla (2.v.r.) und Elke Büdenbender (r.), die Frau von Bundespräsident Steinmeier. Britta Pedersen

Unter der Woche hatte Motsi Mabuse selbst einen großen Auftritt. Die Jurorin traf König Charles III. und dessen Frau Camilla beim Staatsbankett in Berlin.

Wer ist raus bei Let's Dance 2023?

Ausgeschieden nach ihrem "besten Tanz": Unternehmerin Sally Özcan muss die RTL-Show "Let's Dance" diesen Freitag verlassen. Obwohl sich die Jury zufrieden mit der Leistung der 34-Jährigen zeigte, fehlten Özcan gestern die Stimmen der Zuschauer. Die Unternehmerin, die zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen gehört, hatte in der fünften Show der Staffel mit Profitänzer Massimo Sinató einen Charleston aufs Parkett gelegt.

Younes Zarou und Malika Dzumaev schafften es in der Vorwoche nicht. Sie sind raus bei Let's Dance 2023.

Davor musste sich Natalia Yegorova, Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko, bei Let's Dance 2023 verabschieden. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung.

In der Woche davor endete die Reise bei "Let´s Dance" für Komiker Abdelkarim. Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

. Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend. Die GNTM-Siegerin 2021 Alex Mariah Peter bekam in der ersten regulären Live-Show die wenigsten Punkte und war raus.

Mit Özcans Ausscheiden sind heute noch neun Promi-Kandidaten im Rennen. Erstmals wurden die Tanzpaare voneinander getrennt. "Jeder Promi bekommt einen neuen Profi an die Seite", hatte Moderatorin Victoria Swarovski in der Vorwoche angekündigt. Nach Ostern sollen die Promis dann wieder mit ihren bisherigen Partnern zusammen tanzen.

Das ist Let's Dance 2023 bei RTL

Die Sendung "Let's dance" wurde erstmals 2006 bei RTL gezeigt. Aktuell läuft die 16. Staffel der Show.

Das Konzept: 14 Stars mit jeweils einem Profi an der Seite beweisen in verschiedenen Tänzen ihr Können. In den 12 Liveshows entscheiden eine Jury und das Publikum, wer eine Runde weiterkommt. Vorab gibt es eine Kennenlern-Show. Hier erfahren die prominenten Tanzschülerinnen und -Schüler, mit welchen Profis sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten trainieren.

Die Jury besteht 2023 aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Sie beurteilen die Performances.

Moderiert wird "Let's dance 2023" von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Gute Quoten für "Lets's Dance" am Freitag bei RTL und so geht es weiter

Der erste Partnertausch in der Geschichte von Let's Dance bescherte RTL am Freitagabend gute Einschlatquoten. Mit starken 18,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern (1,92 Millionen) und 22,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (1,16 Mio.) war die sechste Liveshow in beiden Zielgruppen die Nummer eins des Tages.

Am Freitag, 14. April 2023, 20.15 Uhr, geht "Let’s Dance" mit der siebten der zwölf regulären Live-Shows weiter. Am Karfreitag, 7. April 2023, nimmt das Special "15 Jahre Let's Dance – Tänze, Bilder, Emotionen" die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die vergangenen Staffeln.