Noch zehn Tanzpaare kämpfen in der 16. Staffel von "Let's Dance" um den Titel "Dancing Star 2023". Wer ist raus bei RTL? Hier gibt's die Antwort.

Auch in der fünften Entscheidungsshow wollen die prominenten Tanzschülerinnen und Tanzschüler zeigen, dass sie im Training mit ihren Profis alles gegeben haben. Für wen wird die Luft heute dünn, wer muss raus?

Das sind die Tänze bei "Let's Dance" am Freitag, 24.3., 20.15 Uhr:

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: Paso Doble, "Everybody Wants To Rule The World" (Tears For Fears)

& Zsolt Sándor Cseke: Paso Doble, "Everybody Wants To Rule The World" (Tears For Fears) Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc: Quickstep, "The Look" (Roxette)

& Christian Polanc: Quickstep, "The Look" (Roxette) YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató: Charleston, "Don't Bring Lulu" (The Andrews Sisters)

& Massimo Sinató: Charleston, "Don't Bring Lulu" (The Andrews Sisters) Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov: Charleston, "Girls Just Wanna Have Fun" (Cyndi Lauper)

& Vadim Garbuzov: Charleston, "Girls Just Wanna Have Fun" (Cyndi Lauper) Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft: Samba, "La Bomba" (King Africa)

& Christina Luft: Samba, "La Bomba" (King Africa) Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Bo y & Patricija Ionel: Contemporary, "Bis meine Welt die Augen schließt" (Joel Brandenstein, Alexander Knappe)

y & Patricija Ionel: Contemporary, "Bis meine Welt die Augen schließt" (Joel Brandenstein, Alexander Knappe) Entertainer Jens "Knossi" Knossalla & Isabel Edvardsson: Charleston, "So Ein Mann" (Margot Werner)

& Isabel Edvardsson: Charleston, "So Ein Mann" (Margot Werner) Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova: Slowfox, "City of Stars" (Ryan Gosling, Emma Stone)

& Ekaterina Leonova: Slowfox, "City of Stars" (Ryan Gosling, Emma Stone) Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina: Contemporary, "Pointless" (Lewis Capaldi)

& Mariia Maksina: Contemporary, "Pointless" (Lewis Capaldi) Model Anna Ermakova & Valentin Lusin: Quickstep, " Anything Goes" (Tony Bennett, Lady Gaga)

Wer ergattert die meisten Punkte von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González? Wer überzeugt das Publikum? Und wer muss nach Younes Zarou als fünfter Promi "Let's Dance" verlassen?

Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen erneut die Performances der Prominenten. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen live durch die insgesamt 13 Tanzshows. Das TV-Publikum kennt Motsi Mabuse seit vielen Jahren als Jurorin bei "Let' Dance". In einer Doku berichtet die Tänzerin nun von ihrer Kindheit in Südafrika.

Das ist Let's dance 2023 bei RTL

Die Sendung "Let's dance" wurde erstmals 2006 bei RTL gezeigt. Aktuell läuft die 16. Staffel der Show.

Das Konzept: 14 Stars mit jeweils einem Profi an der Seite beweisen in verschiedenen Tänzen ihr Können. In den 12 Liveshows entscheiden eine Jury und das Publikum, wer eine Runde weiterkommt. Vorab gibt es eine Kennenlern-Show. Hier erfahren die prominenten Tanzschülerinnen und -Schüler, mit welchen Profis sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten trainieren.

Die Jury besteht 2023 aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Sie beurteilen die Performances.

Moderiert wird "Let's dance 2023" von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Wer ist raus bei Let's dance 2023?