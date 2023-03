Bei Let's dance 2023 sind heute nur noch elf Paare am Start. Wer darf nach der Live-Show weiter tanzen, wer ist raus? Hier der aktuelle Überblick.

Let's dance 2023 ging am 17. März in die nächste Live-Show. "Boys vs. Girls"-Battle war angesagt unter dem Motto "Die wilden 80er sind zurück".

Das waren die Tänze der "Let's Dance"-Show am Freitag, 17.3.

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: Rumba, "She’s Like The Wind“ ( Patrick Swayze )

Creative Content Creator Younes Zarou & Malika Dzumaev: Jive, „Take On Me" (a-ha)

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc : Cha Cha Cha, “She Drives Me Crazy“ (Fine Young Cannibals)

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató : Tango, „What A Feeling" ( Irene Cara )

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov: Wiener Walzer, „Hijo De la Luna" (Mecano)

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft : Quicksteo, „Together Forever" ( Rick Astley )

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel: Cha Cha Cha, „Easy Lover" ( Philip Bailey , Phil Collins )

Entertainer Jens "Knossi" Knossalla & Isabel Edvardsson : Tango, „Relax" ( Frankie Goes To Hollywood )

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova: Rumba, "Do You Really Want To Hurt Me" ( Culture Club )

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina: Jive, "I'm Still Standing" ( Elton John )

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin : Paso Doble , "Running Up That Hill" ( Kate Bush )

Gruppentanz, sowohl der Promi-Damen, als auch der Promi-Herren war „Baby Got Back“ (Sir Mix-A-Lot), “Macarena” (Los Del Rio), “Bloody Mary” (Lady Gaga).

Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilten erneut die Performances der prominenten Tanzschülerinnen und Schüler. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führten live durch die insgesamt 13 Tanzshows, die auch bei RTL+ zu sehen sind.

Wer ist raus bei Let's dance 2023?

Younes Zarou und Malika Dzumaev schafften es diesmal nicht. Sie sind raus bei Lets dance 2023.

Vergangene Woche war Natalia Yegorova , Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko, bei "Let’s Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung.

In der Woche davor endete die Reise bei "Let´s Dance" für Komiker Abdelkarim . Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

Die GNTM-Siegerin 2021 Alex Mariah Peter bekam in der ersten regulären Live-Show die wenigsten Punkte und war raus.

Das ist Let's dance 2023 bei RTL

Die Sendung "Let's dance" wurde erstmals 2006 bei RTL gezeigt. Aktuell läuft die 16. Staffel der Show.