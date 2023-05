Die Zweifel waren wohl doch zu groß. Kurz vor dem Finale scheidet ausgerechnet Favoritin Chiara bei "Der Bachelor" aus. Schon vorher gab es Gerüchte, das die 26-Jährige aus den falschen Gründen bei der Datingshow auf RTL mitmacht. Nächste Woche kämpfen dann Lisa und Angelina um die letzte Rose.

Bei den Homedates in Folge 10 gab es nicht nur eine peinliche Kindheitsgeschichte über "Bachelor" David Jackson. Der 32-Jährige lernte auch die Familien und Freunde der drei verbliebenen Kandidatinnen kennen. Beim Treffen mit Chiaras Familie kommt es allerdings zu einem folgenschweren Patzer.

Angelinas Familie heißt den "Bachelor" willkommen

Los gehen die Homedates bei Angelina. Die erwartet den Bachelor bei der Wohnung ihrer besten Freundin, auch ihre Schwester Fabienne ist beim Treffen mit dabei. David kann die Damen gleich mit seinem charmanten und freundlichen Auftreten beeindrucken. "Er macht einen sehr aufgeschlossenen und sympathischen Eindruck", sagt Fabienne. Auch Angelinas Vater ist angetan von seinem möglichen Schwiegersohn und erkennt gleich, dass seine Angelina schon ziemlich verliebt ist.

Lisa kuschelt mit David

Auch das Homedate in Baden-Württemberg läuft vielversprechend. Lisa lädt David zu ihrer besten Freundin Pat-Sarah ein, die dem 32-Jährigen auch gleich Kuchen anbietet. Lisas Bruder René ist mit dabei und auch im privaten Umfeld der 32-jährigen Kandidatin fühlt sich David wohl. Nach einem Spaziergang gibt es noch eine romantische Kuschelrunde auf der Couch. "Es fühlt sich richtig gut an, das passt schon so!", schwärmt Lisa anschließend.

Mutter verunsichert den "Bachelor"

Beim Homedate mit Chiara ist dann allerdings Schluss mit lustig. Die Münchnerin zieht noch mal alle Register, der Weg zur Tür des Elternhauses ist mit Rosenblüten ausgelegt. Das Zusammentreffen mit Mutter Corinna, dem Stiefvater und Schwester Elena läuft auch gut, bis sich Chiaras Mutter verplappert. Corinna erzählt, dass es schon immer Chiaras Traum gewesen sei, bei "Der Bachelor" mitzumachen. Das weckt wieder die zuvor ausgeräumten Zweifel bei David. Er ist jetzt wieder unsicher, ob die 26-Jährige seinetwegen bei der Sendung mitmacht, oder nur berühmt werden will.

Angelina und Lisa stehen im Finale

Ob diese Zweifel ausschlaggebend für seine Entscheidung in der Nacht der Rosen waren, verrät der 32-jährige "Bachelor" nicht. Jedenfalls muss die von vielen als Favoritin gehandelte Chiara ohne Rose nach Hause gehen. Die Journalistin ist sichtlich geschockt, hat aber noch versöhnliche Abschiedworte für David "Du warst ein tolle Bachelor! Ich habe wirklich jedes Date genossen und jeden Tag. Ich war wahnsinnig gerne hier". Angelina und Lisa stehen somit im Finale und kämpfen am nächsten Mittwoch um die letzte Rose von "Bachelor" David Jackson.