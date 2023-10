Auch im Jahr 2024 kommen neue Emojis auf unsere Handys. Höchste Zeit, um vor fiesen Smiley-Fallen zu warnen.

Auf Social Media sehen wir sie, in der Familien-Chatgruppe oft inflationär - ja, sogar in beruflichen E-Mails kommen sie vor - und welcher Instagram-Influencer kommt schon ohne Praying-Hands 🙏 aus? Emojis - sie sind praktisch überall.

In der Werbung, in nicht zu empfehlenden Filmen, total analog auf Wahlplakaten. Und es werden immer mehr. Auch im Jahr 2024 kommen neue Smileys auf unsere Smartphones: Unter anderem "Kopfschütteln" und die Limette.

Emojis sind längst intuitives Kommunikationsmittel von Millennials und Generation Z - und äußerst beliebt. In einer Studie des Chat- und Audio-Dienstes Discord - täglich werden dort nach eigenen Angaben 4,3 Milliarden Emojis verschickt - sagen sieben von zehn deutschen Nutzern, Emojis "würden Menschen zusammenbringen" und "helfen, Gefühle anderer Menschen besser zu verstehen." Nur eben beim Verstehen hakt es mitunter gewaltig.

Das zeigt eine Studie des Kommunikationsdienstes Slack und dem Sprachlerndienst Duolingo. 26 Prozent der Teilnehmenden gaben an, selbst schon Emojis falsch verstanden zu haben. Bereits beim 😘-Smiley gehen die Meinungen deutlich außeinander.

Besonders pikant wirds im beruflichen oder freundschaftlich-platonischen Umfeld natürlich dann, wenn Emojis die Runde machen, die die Empfänger leichtsam als anstößig interpretieren. Was macht einen Pfirsich sexy, fragen Sie?

Wir klären auf: diese sieben Emojis, bedeuten nicht, was Sie vielleicht denken

Das schwitzende Gesicht 🥵

Kontext ist in der Kommunikation unerlässlich. "Ist das heiß heute im Büro 🥵" ist wohl unverfänglich. Möchte man nun aber seinem Klimaanlagen-Techniker mitteilen, er möge doch zur Reparatur zügig einen Termin bereitstellen, sollte man möglichst nicht formulieren: "Komm schnell zu mir 🥵🥵." Bedeutet dann eher: Ich bin so heiß drauf, Dich zu sehen.

Der Pfirsich 🍑

Wir ersparen uns an dieser Stelle die Umschreibung einer reifen und knackigen Frucht und raten: Verzichten Sie besser auf das Pfirsich-Emoji im Büroalltag. Auf Flirt-Apps und Dating-Portalen wird das gerne als Symbol für das Gesäß verschickt.

Das spritzendes Wasser 💦

Eine jugendfreie Pool-Party sollte man wohl eher nicht mit dem "spritzenden Wasser" ankündigen. Hier sind oftmals andere Flüssigkeiten gemeint, sagt auch das Schwarmbewusstsein auf der Social-Media-Plattform reddit.

Das sabbernde Gesicht 🤤

Der große Aufruf zum Mittagessen im Team mit dem sabbernden Gesicht garnieren? Besser nicht. Bedeutung? Siehe 🥵.

Das Ok Zeichen 👌 in Verbindung mit dem Zeigefinger 👉

Sprechen wir erneut über Kontext. Das Zeichen für den nach rechts weisenden Zeigefinger und der "Ok"-Emoji sind, zumindest in Nordeuropa, unverfänglich. Verbunden allerdings 👉 👌 weisen sie durchaus auf eine recht explizite körperliche Aktivität hin.

Das Zwinker-Gesicht 😏

Ein echter Grenzfall: liegt irgendwo zwischen wohlwollendem Lächelnd und dem bogartschen "ich schau Dir in die Augen, Kleines."

Die Aubergine 🍆

Man kann es kaum anders sagen: Die Aubergine steht in weiten Teilen des Internets für: Penis. Auch wenn die optische und farbliche Übereinstimmung - so sollte man zumindest hoffen - nur kaum gegeben ist. Das sehen übrigens auch etliche Teilnehmer aus der Slack-Studie so. Nur 46 Prozent sehen im Auberginen-Emoji tatsächlich Gemüse.