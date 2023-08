Ein noch unbekannter Mann hat bereits am 2. Mai dieses Jahres ein Kind brutal zusammengeschlagen. Der Grund: ein Fußball hatte ihn getroffen.

Die Polizei ermittelt wegen einer brutalen Attacke auf einen kleinen Jungen. Laut der Polizei in Essen ereignete sich das Gewaltverbrechen bereits am 2. Mai dieses Jahres in Essen-Freisenbruch.

Nach Treffer mit Fußball: Kind in Bauch und Gesicht geschlagen

Dort hatte der Elfjährige am Abend mit seinem Fußball gespielt. Gegen 19:50 Uhr verlor der Junge jedoch die Kontrolle über den Ball und traf den unbekannten Mann. Der lief dem Kind sofort hinterher und verpasste ihm Schläge in den Bauch und ins Gesicht.

Kind kann Foto von Angreifer machen

Der Junge sei durch den Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt worden, so die Polizei weiter. Geistesgegenwärtig machte der Elfjährige noch ein Foto von dem Angreifer.

Die Polizei in Essen sucht nach diesem jungen Mann. Er soll Anfang Mai dieses Jahres ein elfjähriges Kind brutal zusammengeschlagen haben. Polizei Essen

Kripo sucht nach Schläger in Essen

Die Ermittler suchen nun nach dem jungen Mann und bittet um Hinweise zur Person oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten. Zeugen sollen sich beim Kommissariat 33 der Kriminalpolizei in Essen melden.