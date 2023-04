Jetzt ist es offiziell: Vicotria Swarovski ist tatsächlich mit Red Bull-Erbe Mark Mateschitz zusammen. Ihre Liebe bestätigte sie am Ostersonntag mit einem Pärchen-Foto auf Instagram.

Gerüchte, dass Swarovski und Mateschitz ein Paar seien, gab es schon lange, nachdem Swarovskis Management das Eheaus der Let´s Dance-Moderatorin mit Immobilienunternehmer Werner Mürz bestätigt hatte. Nun gab die Kristall-Erbin bekannt, was viele schon lange vermutet hatten.

Mit ihren mehr als 500.000 Followern teilte die 29-Jährige am Ostersonntag einen Schnappschuss mit ihrem neuen Partner aus dem gemeinsamen Urlaub in Kapstadt (Südafrika) mit freiem Blick auf den Tafelberg - inklusive Liebeserklärung und Ostergruß. Sie markierte dazu den Account des Red Bull-Erben und schrieb: "No-Bunny compares to you. Happy Easter everyone..." garniert mit vielen Herz-Emojis.

Über eine mögliche Beziehung zwischen der Kristall-Erbin und dem Sohn von Red Bull-Gründer Dieter Mateschitz wird seit einigen Wochen heiß spekuliert. Medienberichten zufolge sollen sie sich im Januar beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel ineinander verliebt haben. Auf Einladung von Red Bull war die Millionen-Erbin zum weltberühmten Ski-Rennen gereist, wo sie auf den 30-Jährigen traf. Mateschitz ist der einzige Sohn von Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Als dieser im Oktober 2022 verstarb, erbte er Teile des Milliardenvermögens. Der 30-Jährige scheut in der Regel die Öffentlichkeit. Er gilt als freundlich und bodenständig.

Erst im Februar wurde Swarovski Ehe-Aus mit Werner Mürz (46) bestätigt. Die beiden waren seit 2017 verheiratet. Im Mai vor sechs Jahren fand die standesamtliche Trauung in Kitzbühl statt, worauf in Italien eine prunkvolle kirchliche Hochzeit folgte. Unter den 300 geladenen Gästen waren unter anderem Sylvie Meis und Kay One. Swarovski und Mürz waren insgesamt elf Jahre ein Paar. Anfang des Jahres trennten sie sich im "freundschaftlichen Einvernehmen", wie ein Swarovskis Sprecher damals auf Nachfrage der "Bunte" sagte.