Nichts ging mehr auf einer der berühmtesten Straßen der Welt. Ein SUV hatte die "Strada della Forra" am Gardasee blockiert. Ein TikTok-Video zu dem skurrilen Vorfall geht gerade viral.

Die Strada della Forra gilt als eine der schönsten Straßen der Welt. Ein TikTok-Video von Uwe Vorberg zeigt eine lange Schlange von Autos auf der schmalen Uferstraße des Gardasees. Das Video geht gerade viral und hat bereits über 18 Millionen Aufrufe.

SUV zu breit für Bergstraße

Die "Strada della Forra" ist vom 1. April bis zum 12. November tagsüber nur in eine Richtung befahrbar. Von 19:00 Uhr bis 10:00 Uhr ist die Straße für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Dabei kam es dann auch zu dem Schlamassel. Weil der SUV mit deutschem Kennzeichen zu breit für die schmale Uferstraße war, kam es zu dem Mega-Stau. Auf dem Video blickt man in ratlose Gesichter. Die Situation wurde schließlich aufgelöst, indem ein Autofahrer den Geländewagen langsam rückwärts lotste, bis der Wagen an eine breitere Stelle ankam. Dann erst konnten der wartende Gegenverkehr endlich weiterfahren.

"Achtes Weltwunder"

Die "Strada della Forra" gilt als eine der schönsten Straßen der Welt. Der damalige britische Premierminister Winston Churchill soll sie nach einem Besuch im Jahr 1949 sogar als "achtes Weltwunder". Die Straße wurde nach vierjähriger Bauzeit am 18. Mai 1913 eröffnet. Die sechs Kilometer lange Bergstraße verbindet das Gardaseeufer Porto mit dem Dorf Pieve de Tremosine. Dabei geht es von 65 Höhenmeter steil rauf auf 423 Meter.

Beliebte Filmkulisse

Internationale Berühmtheit erlangte die Straße auch dank eines Auftritts im Kino. Im James-Bond-Film "Ein Quantum Trost" raste Daniel Craig in der Eröffnungssequenz in halsbrecherischem Tempo über die Uferstraße. Doch nicht nur der weltberühmte Film-Geheimagent durfte über die Straße heizen. Laut einer Website zu der "Strada della Forra" nutzte auch der deutsche Regisseur Tom Tykwer 2008 die Bergstraße als Kulisse für eine rasante Verfolgungsjagd im Film "The International". Über die Jahre wurden auch Werbespots und Musikvideos auf der Panoramastraße gedreht.