Vor einem US-Gericht verantworten muss sich Mitte April der deutsche Rapper Marteria. Die Polizei nahm ihn in den USA fest, weil er eine Frau gewürgt haben soll, wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten.

Die Polizei nahm den Rapper, der mit bürgerlichen Namen Marten Laciny heißt, demnach am 30. März in North Carolina in den USA fest. Nachdem er jedoch eine Kaution in Höhe von 5.000 Euro gezahlt hatte, war er schnell wieder auf freiem Fuß.

Das Police Departement in Charlotte im Mecklenburg County bestätigte den Fall gegenüber deutschen Medien. Außerdem veröffentlichte die Behörde ein Foto des Rappers, auf dem er eindeutig zu erkennen ist.

Der deutsche Rapper Marteria soll eine Frau gewürgt haben. Mitte April wird ihm der Prozess gemacht. Police Departement Charlotte (Mecklenburg County)/arrests.org

Verhandlung ist für 18. April angesetzt

Der Spiegel konnte zudem einen Blick in die Polizeiakte werfen. Demnach gründen sich die Vorwürfe ausschließlich auf den Angaben des mutmaßlichen Opfers. Weitere Beweise gebe es nicht.

Die Verhandlung soll am 18. April stattfinden. Der Rapper will sich zu den Vorwürfen nicht äußern, sagte sein Anwalt gegenüber dem Spiegel.

Zuerst Fußballer, dann Model und schließlich Rapper

Der Rapper wurde 1982 in Rostock geboren, wo er als begabter Fußballer Kapitän aller Jugendmannschaften von Hansa Rostock war. Nachdem er 1999 während einer Reise nach New York von einem Modelscout entdeckt wurde, arbeitete er weltweit als Model. Dabei stand er unter anderem für die Marken Diesel und Hugo Boss vor der Kamera. 2003 hängte er diesen Job jedoch an den Nagel und verfolgte ab da seine Rap-Karriere. Neben seinem Künstlernamen Marteria ist er auch unter dem Pseudonym Marsimoto bekannt.