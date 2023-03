Am Samstag wär's losgegangen: Das Oktoberfest in München, das weltgrößte Volksfest. Die Corona-Pandemie hat es verhindert. Der Playboy hat trotzdem ein Wiesn-Playmate - als kleiner Trost. Vanessa Teske (26) aus Landshut hat sich für den Playboy ausgezogen - bis auf ein paar oktoberfest-mäßige Features. Wir sehen Vanessa in Lederhosen, im Dirndl (selbstverständlich) und dann auch noch in einer urigen Badewanne vor Alpenpanorama.

Lange davon geträumt, ein Playmate zu sein

" Aufs Oktoberfest gehe ich total gern und finde es sehr schade, dass es jetzt schon zum zweiten Mal in Folge abgesagt wurde", verriet Vanessa dem Playboy. Sie hatte sich sogar schon ein neues Dirndl gekauft. Davon, einmal Playmate zu werden, hat sie schon lange geträumt. "Meine Freunde, mein Freund und meine Mutter waren in mein Vorhaben, für den Playboy zu shooten, eingeweiht und ziemlich begeistert. Mein Vater weiß davon aber noch nichts. Er denkt, dass es ein Dirndl-Shooting war..." Die Überraschung wird wohl groß sein.

Instagram: erste freizügige Schritte

Erfahrung darin, sich sexy zu präsentieren, hat Vanessa schon auf ihrem eigenen Instagram-Account gesammelt. "Auf meinem Instagram-Profil zeige ich mich gern freizügiger. Ich finde, wenn Männer sich mit nacktem Oberkörper präsentieren können, sollten wir Frauen das auch dürfen", beschreibt Vanessa ihre Definition von Emanzipation.

Für alle Männer, die gerne eine Frau wie Vanessa kennenlernen möchten, hat sie noch einen heißen Tipp: "Egal, was ihr sagt – schaut ihr in die Augen und nicht aufs Dekolleté!"