Nacktfotos im Playboy: Jetzt hat sich auch "Unter uns"-Star Valea Scalabrino dazu entschlossen. Die 32-jährige Schauspielerin hat mit diesen Bildern ein konkretes Ziel: Mut machen. "Ich kann jedem empfehlen, Dinge auszuprobieren, die anfangs befremdlich oder komplett neu sind, um über sich hinauszuwachsen", so Valea im Playboy-Interview. Sie wird sogar das Cover der Playboy-Dezember-Ausgabe zieren.

Corona hat ihre Work-Life-Balance durcheinandergebracht

Für sie persönlich war die Foto-Session wohl auch eine kleine Mutprobe. "Ich wollte es einfach für mich machen, um mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu bekommen", sagt sie. Valea wollte "die Erfahrung mal mitnehmen, eine Grenze überschreiten und gucken, was passiert". Mit der Nacktheit hat sie demnach wenig Probleme gehabt: "Sich ein bisschen aufreizender zu geben, finde ich nach so einem Shooting gar nicht mehr schlimm." Sie sieht das Playboy-Shooting eher als Befreiung.

"Unter uns"-Karriere: Valea gefällt es!

"Ich glaube, es war vor allem Corona geschuldet und dass man viel zu Hause war. Ich habe auch sehr viel gearbeitet. Meine Work-Life-Balance war ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten. Man ist nicht rausgekommen, konnte nicht reisen, sich nicht entfalten und entwickeln. Ich hatte das Gefühl, dass ich extremen Nachholbedarf hatte. Jetzt nutze ich die Freiheit in vollen Zügen und merke, dass ich auch neue Interessen habe", sagte Valea Scalabrino dem Playboy. Das Shooting habe auch ihr Interesse für Fotografie geweckt: "Ich will mir eine Kamera zulegen und da selbst auch aktiver werden."

Seit 12 Jahren spielt Valea Scalabrino die Rolle der Ärztin Sina Hirschberger in der RTL-Serie "Unter uns", einer Daily-Drama-Serie, eine der erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Aber eben: Drama, Soap, nicht gerade Hollywood. Für Valea ist das völlig ok. "Ich gehöre nicht zu den Schauspielerinnen, die denken, sie könnten irgendwann mal groß in Hollywood rauskommen", sagt sie. Es sei ihr stattdessen wichtig, das zu machen, "worauf ich Bock habe". Außerdem sei es ihr auch immer wichtig, ein sicheres und gutes Einkommen zu haben. "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Luxus als Schauspielerin genießen darf", so Valea Scalabrino im Playboy. "Ich bin sehr happy damit, wie es ist." DieDezember-Ausgabe des PLAYBOY erscheint am 10. November 2022.